Αιγιάλεια: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο Ιστορίας με θέμα: «Δύο αιώνες ελληνικό κράτος: δομές, κρίσεις και ανασυνθέσεις»

Ο Δήμος Αιγιαλείας και η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων & Αιγιαλείας σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας» του τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων διοργανώνουν διεθνές συνέδριο Ιστορίας με θεματικό άξονα: «Δομές και μεταβολές στην Ιστορία του Ελληνικού Κράτους» και θέμα: «Δύο αιώνες ελληνικό κράτος: Δομές, κρίσεις και ανασυνθέσεις».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Αίγιο από 15 έως 17 Μαΐου 2026.

Η διοργάνωση του Συνεδρίου αποσκοπεί στη μελέτη της εξελικτικής πορείας τους ελληνικού κράτους υπό πρίσμα των κρίσεων και των ανασυγκροτήσεων. Ο βασικός ερευνητικός προσανατολισμός του Συνεδρίου σχετίζεται με τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το κράτος και η κοινωνία αντέδρασαν σε –πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές– κρίσεις και πώς αυτές οι αντιδράσεις οδήγησαν σε θεσμική προσαρμογή, μετασχηματισμό ή ανασυγκρότηση.

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να φέρει σε διάλογο ιστορικούς, πολιτικούς επιστήμονες, κοινωνιολόγους, οικονομολόγους και νομικούς, αναδεικνύοντας την κρίση ως εργαλείο κατανόησης της “γέννησης”και της “ενηλικίωσης” του ελληνικού κράτους.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου καλύπτουν τη νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα, από τα πρώτα χρόνια της Ανεξαρτησίας και έως τις σύγχρονες προκλήσεις. Ενδεικτικά:



Επανάσταση και προσπάθειες θεσμικής οργάνωσης

Συγκρότηση του κράτους και πρώτες κρίσεις νομιμοποίησης

Τα Δάνεια της Ανεξαρτησίας και οι επιπτώσεις τους

Ελληνικό κράτος και Στρατιωτική Ιστορία

Πολιτικές κρίσεις και συνταγματικές προσαρμογές στον 19ο αιώνα

Οικονομικές κρίσεις και δημοσιονομικά σοκ κατά τον 19ο, 20ο και 21ο αιώνα: χρεωστάσια και σταθεροποιήσεις

Το 1909 και οι πολιτικές του επιπτώσεις

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και πολιτικοοικονομικές τομές

Η Μικρασιατική Καταστροφή και η προσφυγική πρόκληση

Η κρίση του 1929 και η Ελλάδα

Η Κατοχή και ο Εμφύλιος

Η ανάπτυξη, οι ανισότητες και οι κοινωνικές αντιδράσεις στη μεταπολεμική περίοδο

Η Μεταπολίτευση και η κρίση αυταρχισμού

Οι κρίσεις του 21ου αιώνα (χρέος, μεταναστευτική, υγειονομική)

Οι ανακοινώσεις που θα συμμετέχουν στο Συνέδριο θα δημοσιευτούν – κατόπιν έγκρισης της Επιστημονικής Επιτροπής – σε συλλογικό τόμο ο οποίος θα εκδοθεί μετά το πέρας του Συνεδρίου.