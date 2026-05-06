Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις για οπαδική βία – Επίθεση με τραυματίες

Στη σύλληψη τριών ημεδαπών ανδρών προχώρησαν το βράδυ της 5ης Μαΐου 2026 αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. στο Αγρίνιο, για υπόθεση αθλητικής βίας με οπαδικό κίνητρο.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, αθλητική βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη δύο άτομα, τα οποία αναζητούνται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού με τους συνεργούς τους, προσέγγισαν δύο ημεδαπούς και, με αφορμή την οπαδική τους προτίμηση, τους επιτέθηκαν απρόκλητα ασκώντας σωματική βία.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν και οι δύο παθόντες, με τον έναν να διακομίζεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και νοσηλεύεται.

Οι δράστες εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση από το σημείο του επεισοδίου και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών τους.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.