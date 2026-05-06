Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Κανδηλιώτης σε ηλικία 67 ετών

Θλίψη προκαλεί στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του Ανδρέα Θ. Κανδηλιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών.

Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία, κυρίως για τη διαχρονική εθελοντική του παρουσία στο Πατρινό Καρναβάλι. Συμμετείχε ενεργά στις παρελάσεις και στις εκδηλώσεις, φορώντας τη στολή του εθελοντή και συμβάλλοντας με συνέπεια και ενθουσιασμό στη διοργάνωση. Το καρναβάλι του 2026 ήταν το τελευταίο στο οποίο έδωσε το «παρών», παραμένοντας δραστήριος μέχρι το τέλος.

Παράλληλα, υπηρέτησε επί σειρά ετών στον δημόσιο τομέα, ως υπάλληλος στην Αρχαιολογική Υπηρεσία της Πάτρας, ενώ στη συνέχεια μετακινήθηκε στην Περιφέρεια, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε.

Ήταν σύζυγος της Μαρίας Ρωπαΐτου, εργαζόμενης στα ΕΛΤΑ, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τη Βάλια και τον Θοδωρή. Είχε επίσης την ευτυχία να γνωρίσει την εγγονή του, με την οποία διατηρούσε ιδιαίτερα στενό δεσμό.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στον Νέος Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Πατρών, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Β’ Δημοτικό Νεκροταφείο Αγίου Μηνά, στη Λεύκα Πατρών.

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εκφράζει τη θλίψη του για την πρόωρη απώλεια του Ανδρέα Θεόδωρου Κανδηλιώτη, του γνωστού για την άοκνη εθελοντική του προσφορά και ανελλιπή του παρουσία στο Πατρινό Καρναβάλι, συμπολίτη μας.

Ο Δήμαρχος απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην σύζυγό του, στα δύο παιδιά του, στην αγαπημένη του εγγονή και σε όλους τους οικείους του.