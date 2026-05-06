Πάτρα: «Έρχονται» παρεμβάσεις στο Μονοδένδρι για τα δέντρα που «πετούν»

Τα δέντρα που «πετούν» στον παραλιακό δρόμο του Μονοδενδρίου είναι ένα πρόβλημα ετών δεδομένου ότι η διάβρωση «χτυπά» την περιοχή.

Η θάλασσα τρώει τον δρόμο ο οποίος μάλιστα σε ένα σημείο έχει πέσει με αποτέλεσμα οι ρίζες των δέντρων να είναι στον…αέρα κυριολεκτικά.

Όπως αναφέρει μιλώντας στο thebest.gr o Γιάννης Κοζιώρης, Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μονοδενδρίου πρόκειται για ένα πρόβλημα ετών και άμεσα, εντός του Μαΐου, αναμένονται παρεμβάσεις από τον Δήμο Πατρέων.

«Θα γίνουν παρεμβάσεις ώστε να καλυφθούν τα δέντρα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τώρα είναι όλα έτοιμα και το επόμενο διάστημα μέσα στον Μάιο θα ολοκληρωθούν σε τρία διαφορετικά σημεία στο παραλιακό μέτωπο του Μονοδενδρίου».

Και στα τρία αυτά σημεία οι ρίζες των δέντρων είναι εκτεθειμένες σε μεγάλο μέρος ενώ σε ένα εξ αυτών ο δρόμος έχεις πέσει με αποτέλεσμα το σημείο να γίνεται ακόμα στενότερο για τη διέλευση των οχημάτων από τον διπλής κατεύθυνσης δρόμο, στον οποίο το καλοκαίρι η κίνηση αυξάνεται κατακόρυφα.

«Με άδεια που έχει παρθεί από την Κτηματική Υπηρεσία θα πάνε ένα δύο μέτρα μέσα κι εκεί θα γίνει ένα τοιχίο, το οποίο θα προστατεύσει τα δέντρα και παράλληλα και τον δρόμο στο ένα σημείο που έχει πέσει».

Η ευρύτερη αντιμετώπιση της διάβρωσης προβλέπεται από μελέτη, η οποία ωστόσο δεν έχει υλοποιηθεί μετά από προσφυγή στο ΣτΕ.

Πρόσφατα ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος είχε δηλώσει στο thebest: «Στην περιοχή των Βραχνεϊκων δυστυχώς πήραμε μια μεγάλη απογοήτευση με την προσφυγή κάποιων κατοίκων στο ΣΤΕ, που φρέναραν τις παρεμβάσεις μας, αυτή η κατάσταση μας έχει πάει πίσω και έχει δημιουργήσει και σημαντικές καθυστερήσεις και στην χρηματοδότηση οποιουδήποτε ανάλογου έργου. Η προστασία από την διάβρωση -το τονίζω- είναι ένα πολυσύνθετο και πολυδάπανο έργο που απαραίτητη είναι και η συναίνεση των τοπικών κοινωνιών αλλά και η γενναία χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση».

«Πρέπει να υλοποιηθεί η μελέτη για τη διάβρωση των ακτών είναι ένα κομμάτι, το οποίο το ζητά όλη η περιοχή, από Ροϊτικα μέχρι Τσουκαλέικα» τονίζει από την πλευρά του ο Γιάννης Κοζιώρης. Και προσθέτει: «Τους χειμερινούς μήνες η θάλασσα έχει φτάσει στο ίδιο σημείο με τον δρόμο και πρέπει πάση θυσία να ολοκληρωθεί η μελέτη για τη διάβρωση των ακτών για να γίνουν έργα ώστε να προστατεύσουμε τις περιουσίες του κόσμου, όπου η θάλασσα μπαίνει μέσα στις αυλές τους».