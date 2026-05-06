Τα τρία πιο άτυχα ζώδια του Μαΐου - Θα χρειαστούν υπομονή

Ο Μάιος του 2026 δεν θα είναι ένας εύκολος μήνας για όλους και ειδικά για τρία ζώδια.

Παρότι η άνοιξη βρίσκεται στο απόγειό της και η ατμόσφαιρα γενικά ευνοεί νέα ξεκινήματα, ανανεωτική ενέργεια και εξωστρέφεια, οι αστρολογικές όψεις του μήνα δημιουργούν ένα σκηνικό γεμάτο προκλήσεις για ορισμένα ζώδια. Οι πλανητικές μετακινήσεις φέρνουν καθυστερήσεις, έντονη συναισθηματική φόρτιση, ανατροπές στην επικοινωνία και δοκιμασίες που απαιτούν ψυχραιμία, ωριμότητα και σωστή διαχείριση.

Ο Μάιος θα λειτουργήσει σαν ένα είδος «τεστ αντοχών», καθώς πολλές καταστάσεις θα ζητήσουν ξεκαθαρίσματα και αποφάσεις που δεν μπορούν άλλο να αναβάλλονται. Για κάποια ζώδια, οι εξελίξεις αυτές θα λειτουργήσουν απελευθερωτικά. Για άλλα όμως, ο δρόμος θα έχει περισσότερα εμπόδια, απρόοπτα και στιγμές αβεβαιότητας.

Ανάμεσα στους δώδεκα εκπροσώπους του ζωδιακού κύκλου, τρία ζώδια φαίνεται πως θα χρειαστεί να οπλιστούν με υπομονή και επιμονή, αφού οι ενέργειες του μήνα δεν θα είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικές. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα καταστροφή ή μόνιμη ατυχία. Αντίθετα, πρόκειται για μια περίοδο που μπορεί να λειτουργήσει ως ευκαιρία ανασύνταξης, αρκεί να αποφύγουν τις βιαστικές κινήσεις.

Τα τρία πιο άτυχα ζώδια του Μαΐου:

Κριός

Ο Μάιος του 2026 φέρνει αρκετές πιέσεις για τους Κριούς, κυρίως στον επαγγελματικό και οικονομικό τομέα. Το ζώδιο που έχει μάθει να κινείται γρήγορα και να παίρνει αποφάσεις αυθόρμητα, θα βρεθεί αντιμέτωπο με καθυστερήσεις, εμπόδια και απρόβλεπτες εξελίξεις που θα δοκιμάσουν την υπομονή του.

Επαγγελματικές συνεργασίες μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες, ενώ οικονομικά ζητήματα που θεωρούσαν λυμένα ίσως επιστρέψουν ζητώντας νέα διαχείριση. Το μεγαλύτερο στοίχημα για τους Κριούς θα είναι να αντισταθούν στην παρόρμηση να αντιδράσουν σπασμωδικά.

Η συμβουλή του μήνα είναι ξεκάθαρη: λιγότερη βιασύνη, περισσότερη στρατηγική. Όσο δύσκολο κι αν είναι για τη φύση τους, η ψυχραιμία θα αποδειχθεί το ισχυρότερο όπλο τους.

Δίδυμοι

Παρότι ο Μάιος είναι παραδοσιακά ένας μήνας που τους ευνοεί, το 2026 οι Δίδυμοι θα χρειαστεί να κινηθούν με μεγαλύτερη προσοχή. Οι πλανητικές επιρροές δημιουργούν ένα θολό τοπίο στην επικοινωνία, τις μετακινήσεις και τις προσωπικές σχέσεις.

Παρεξηγήσεις, καθυστερήσεις σε σχέδια και ανατροπές σε συμφωνίες ενδέχεται να τους βγάλουν από τον συνηθισμένο τους ρυθμό. Παράλληλα, οικονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται παρορμητικά μπορεί να φέρουν άγχος αργότερα.

Το έντονο πνευματικό τους ταπεραμέντο μπορεί να μετατραπεί σε υπερανάλυση, οδηγώντας τους σε περιττό στρες. Αυτό που χρειάζονται περισσότερο είναι καθαρό μυαλό, σωστή οργάνωση και αποφυγή βιαστικών συμπερασμάτων.

Ιχθύες

Για τους Ιχθύες, ο Μάιος του 2026 θα έχει έντονο συναισθηματικό φορτίο. Το πιο διαισθητικό και ευαίσθητο ζώδιο του κύκλου ενδέχεται να νιώσει μεγαλύτερη εσωτερική πίεση, αβεβαιότητα και ψυχική κόπωση.

Σχέσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα μπορεί να απαιτήσουν ξεκαθαρίσματα, ενώ πρόσωπα από το παρελθόν ίσως επιστρέψουν, φέρνοντας μαζί τους διλήμματα και ανασφάλειες. Παράλληλα, η τάση των Ιχθύων να απορροφούν την ενέργεια των άλλων μπορεί να τους εξαντλήσει περισσότερο από το συνηθισμένο.

Ο μήνας τούς καλεί να βάλουν όρια, να προστατεύσουν την ψυχική τους ισορροπία και να δώσουν προτεραιότητα στις δικές τους ανάγκες.

