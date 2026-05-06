Συνταγή για ρολό κοτόπουλο με αυγό

Δύσκολα μας έβαλε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, καθώς μας έδειξε μια συνταγή που είναι πεντανόστιμη και αγαπούν μικροί και μεγάλοι, ωστόσο είναι αρκετά μπελαλίδικη και θέλει τον χρόνο της για να ετοιμαστεί.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για γεμιστό ρολό κοτόπουλο με αυγό.

Ένα φαγητό που έχει αρκετά υλικά, ενώ ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να πετύχουμε το… ρολάρισμα.

Τα υλικά

1 κιλό κιμά κοτόπουλο

2 πιπεριές Φλωρίνης

2 λευκά κρεμμύδια

200 γρ. γραβιέρα τριμμένη

50ml ελαιόλαδο

1κ.σ. ρίγανη

1/2 ματσάκι μαϊντανό

1 κ.σ. μουστάρδα

1 αυγό

1 κ.σ. κύμινο

1 κ.σ. πάπρικα καπνιστή

3 αυγά βρασμένα

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία