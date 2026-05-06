Συνταγή για ρολό κοτόπουλο με αυγό

Μια συνταγή κλασική, μπελαλίδικη αλλά πεντανόστιμη
Δύσκολα μας έβαλε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, καθώς μας έδειξε μια συνταγή που είναι πεντανόστιμη και αγαπούν μικροί και μεγάλοι, ωστόσο είναι αρκετά μπελαλίδικη και θέλει τον χρόνο της για να ετοιμαστεί.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για γεμιστό ρολό κοτόπουλο με αυγό.
Ένα φαγητό που έχει αρκετά υλικά, ενώ ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να πετύχουμε το… ρολάρισμα.
Τα υλικά
1 κιλό κιμά κοτόπουλο
2 πιπεριές Φλωρίνης
2 λευκά κρεμμύδια
200 γρ. γραβιέρα τριμμένη
50ml ελαιόλαδο
1κ.σ. ρίγανη
1/2 ματσάκι μαϊντανό
1 κ.σ. μουστάρδα
1 αυγό
1 κ.σ. κύμινο
1 κ.σ. πάπρικα καπνιστή
3 αυγά βρασμένα
αλάτι
πιπέρι
Η διαδικασία
- Αρχικά βγάζουμε τον κιμά κοτόπουλο από το ψυγείο και περιμένουμε να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου.
- Στη συνέχεια τον βάζουμε σε ένα μπολ και προσθέτουμε το σκόρδο που το έχουμε λιώσει, το τυρί (γραβιέρα ή παρμεζάνα τριμμένη), τριμμένη ντομάτα, ένα αυγό, λίγη γλυκιά παπρικα, λίγο μπαχάρι, λίγη μουστάρδα, τον μαϊντανό και τη ρίγανη.
- Αφού προσθέσουμε και λίγο λάδι, ανακατεύουμε τα υλικά πολύ καλά με το χέρι (μπορούμε να το κάνουμε και στο μίξερ αν θέλουμε).
- Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, στρώνουμε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, βάζουμε ένα χαρτί μαγειρέματος από πάνω, ρίχνουμε την τριμμένη φρυγανιά και πάνω απλώνουμε το μείγμα.
- Πάνω στο μείγμα βάζουμε τα αυγά και μετά πάμε στα δύσκολα: φτιάχνουμε το ρολό – πρώτα «ρολάρουμε» με την λαδόκολλα και μετά κλείνουμε το αλουμινόχαρτο.
- Το ψήνουμε για μια ώρα στους 170 βαθμούς, ενώ το συνοδεύουμε με πατάτες. Η συνταγή είναι έτοιμη.
