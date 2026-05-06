Σαλαμίνα: 12χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από σχολείο

Η ανήλικη υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο πόδι και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Σαλαμίνα και συγκεκριμένα έξω από δημοτικό σχολείο, όταν περιπολικό παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονο κορίτσι.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 20:00 στην οδό Θέμιδος στη Σαλαμίνα, όταν το υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας χτύπησε την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσχιζε τη διάβαση πεζών έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα κλήθηκαν διασώστες. Η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της για χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 12χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργείο και φέρει λάμες στο πόδι, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από την αρμόδια Τροχαία Σαλαμίνας.

