Στα Κανάρια Νησιά κατευθύνεται το κρουαζιερόπλοιο όπου ξέσπασε ο χανταϊός

Τα Κανάρια νησιά έχει πλέον ως προορισμό το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius μέσα στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και βρίσκεται σε καραντίνα εδώ και αρκετές μέρες.

Το πλοίο αναμένεται να φτάσει εκεί σε τρεις με τέσσερις μέρες, ενώ παράλληλα το BBC δημοσίευσε εικόνες από το εσωτερικό του πλοίου.

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες βράδυ (5/5/2026) ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, με τα 7 πλέον κρούσματα χανταϊού και τρεις επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους θα καταπλεύσει στα Κανάρια Νησιά «με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους».

Όταν φτάσει το πλοίο, σε τρεις με τέσσερις ημέρες, θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξήγησε ότι το Πράσινο Ακρωτήριο δεν είναι σε θέση να εκτελέσει αυτήν την επιχείρηση» πρόσθεσε. «Τα Κανάρια Νησιά είναι ο κοντινότερος προορισμός με τις απαραίτητες δυνατότητες. Η Ισπανία έχει ηθικό και νομικό χρέος να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί Ισπανοί πολίτες», σημείωσε το υπουργείο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε δηλώσει ότι πιστεύει ότι ενδέχεται να έχει σημειωθεί μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις επιβάτες, γι’ αυτό και οι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό.