Κυλλήνη: «Χτύπησαν» και έφυγαν μέσα σε πέντε λεπτά οι διαρρήκτες

Με ένα καλά προμελετημένο σχέδιο «χτύπησαν» άγνωστοι χθες τα ξημερώματα τα γραφεία έκδοσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που βρίσκονται στο λιμάνι της Κυλλήνη.

Οι δράστες, ο αριθμός των οποίων παραμένει άγνωστος και τα στοιχεία τους αταυτοποίητα, ήταν καλά προετοιμασμένοι και προσέγγισαν με αυτοκίνητο Ι.Χ. τα εκδοτήρια της ναυτιλιακής εταιρείας, που διαχειρίζεται τα δρομολόγια από την Κυλλήνη προς τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», στις 04:20 διέρρηξαν με σχετική ευκολία την πόρτα εισόδου των υπαλλήλων. Στις 4:22 χτύπησε ο συναγερμός των εγκαταστάσεων, ωστόσο οι διαρρήκτες κατάφεραν να τον απενεργοποιήσουν. Πηγή με γνώση της υπόθεσης, τόνισε πως η διάρρηξη διήρκησε ελάχιστον χρόνο και πως όλα έγιναν μέσα σε πέντε λεπτά.

Αφού απέκτησαν πρόσβαση στο εσωτερικό μέρος των εκδοτηρίων, φρόντισαν πρώτα να γυρίσουν τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να έχουν λήψη σε «τυφλό» σημείο και μετά ξεκίνησαν να ψάχνουν τον χώρο, υπολογίζοντας πως θα ήταν φυλασσόμενα πολλά χρήματα, με δεδομένη την μεγάλη επιβατική κίνηση του τριημέρου της Πρωτομαγιάς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην σύντομη παραμονή τους στο χώρο, κατάφεραν να βρουν σε έναν συρτάρι το ποσό των 50.000 ευρώ, περίπου, το οποίο απέσπασαν και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Παράλληλα, φεύγοντας πήραν μαζί τους και το καταγραφικό των καμερών, προκειμένου να μην αφήσουν στοιχεία πίσω τους και να δυσχεράνουν τις έρευνες των αρχών.

Το λιμενικό ενημερώθηκε για το συμβάν στις 04:25 από τον υπεύθυνο του πρακτορείου και στέλεχος της υπηρεσίας μετέβη άμεσα στο σημείο διαπιστώνοντας τη διάρρηξη, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν οι ύποπτοι.

Το βίντεο με το όχημα

Την υπόθεση διερευνούν προανακριτικά τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής Κυλλήνης, αφού η διάρρηξη έλαβε χώρα εντός της Χερσαίας Ζώνης του λιμανιού, ενώ υπήρξε και συνδρομή από κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ήλιδας που εξερεύνησε το χώρο για την εξεύρεση αποτυπωμάτων και βιολογικού υλικού.

Από τις αρχές πάντως γίνεται λόγος για μια «επαγγελματική» διάρρηξη, αφού, μεταξύ άλλων, τα αξιοποιήσιμα στοιχεία φαίνεται πως είναι ελάχιστα.

Πληροφορίες της εφ. «Πατρίς» αναφέρουν ότι τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος έχουν στη διάθεσή τους βίντεο από κάμερα ασφαλείας εξωτερικά των εκδοτηρίων, στο οποίο έχει καταγραφεί η κίνηση ενός οχήματος σε μια στιγμή που ταυτίζεται χρονικά με τη διάρρηξη και έτσι εκτιμάται πως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι αυτό στο οποίο επέβαιναν οι δράστες.

Στην ίδια κατεύθυνση έχει συλλεχθεί και άλλο υλικό, το οποίο θα αξιολογηθεί για την ταυτοποίηση των δραστών και την εξιχνίαση της διάρρηξης.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή σε βάρος αγνώστων δραστών, με τις έρευνες να συνεχίζονται.