Άγρινιο: Συμπλοκή κοντά στη Μητρόπολη - Νεαρός τραυματίας

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της Αστυνομίας για επεισόδιο που σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου το βράδυ της Τρίτης (5/5).

Το επεισόδιο φέρεται να έγινε πλησίον του Μητροπολιτικού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στο κέντρο της πόλης όταν νεαρό άτομο φέρεται να δέχθηκε επίθεση από άγνωστο αριθμό ατόμων.

Συγκεκριμένα, ο 21χρονος φέρεται πως δέχθηκε επίθεση στην οδό Τσικνιά από ομάδα ατόμων που τον έριξαν στο έδαφος και τον ξυλοκόπησαν.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και έσπευσε ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον νεαρό τραυματισμένο. Οι αναζητήσεις της Αστυνομίας, βρίσκονται σε εξέλιξη με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως έχουν γίνει ταυτοποιήσεις προσώπων που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

