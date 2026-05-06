Ηλεία: Καζάνι που βράζει ξανά η Γαστούνη - Οκτώ προσαγωγές για τον εμπρησμό σε κατάστημα

Μετά από ένα μικρό διάστημα… φαινομενικής ηρεμίας, από τα σοβαρά επεισόδια με τον ξυλοδαρμό του ιδιοκτήτη περιπτέρου Χρήστου Σαμψώνης τον περασμένο Φεβρουάριο, το χθεσινό περιστατικό εμπρησμού του υπό διαμόρφωση καταστήματος ιδιοκτησίας του ίδιου και του προέδρου του εμπορικού συλλόγου Γαστούνης Εμμανουήλ Θεοδωρακόπουλου, πυροδότησε νέες πιο σοβαρές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και κινητοποίησε εκ νέου τις Αρχές.

Οκτώ προσαγωγές και συνεχείς έρευνες

Οι δυνάμεις της Αστυνομίας από διάφορες υπηρεσίες της Ηλείας με το που έγινε γνωστό πως πρόκειται για εμπρησμό ξεκίνησαν σαρωτικές έρευνες στους καταυλισμούς της Γαστούνης και πέριξ, αναζητώντας στοιχεία και υπόπτους για τον εμπρησμό.

Σε αυτό το πλαίσιο προσήχθησαν οκτώ άτομα τα οποία ελέγχονται και κρατούνται.

Την υπόθεση έχει αναλάβει κεντρικά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Ήλιδας, που σήμερα αναμένεται να προβεί σε νέους ελέγχους από νωρίς το πρωί και σε συγκέντρωση στοιχείων για την υπόθεση αναζητώντας τους δράστες.

Το περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ξημερώματα της Τρίτης ξέσπασε πυρκαγιά και το σπασμένο τζάμι και μια παλέτα, πεταμένα στο εσωτερικό του καταστήματος, που είδαν τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι πυροσβέστες, “μίλησαν” ξεκάθαρα για εμπρησμό.

Το κατάστημα που ήταν έτοιμο να ξεκινήσει τη λειτουργία του σε πέντε ημέρες, καταστράφηκε ολοσχερώς και οι ιδιοκτήτες που επένδυσαν τα χρήματα τους, σε αυτή την επιχείρηση βυθίστηκαν στην απόγνωση…

Ολοσχερής καταστροφή

"Δεν σώζεται το κατάστημα μετά από τόσο μεγάλη φωτιά. Με κάλεσαν τα ξημερώματα από το ΑΤ Πηνειού, ότι καίγεται το μαγαζί και είδα σπασμένη τζαμαρία και φωτιά μέσα στο μαγαζί. Έσπασαν την τζαμαρία και μπήκαν μέσα. Μου είπαν ότι έβαλαν κάτι ξύλα πίσω από τα ράφια και έβαλαν φωτιά. Σε πέντε ημέρες θα άνοιγα” είπε ο Χρήστος Σαμψώνης.

Απαντώντας αν έχει κάποιες ενδείξεις για τους δράστες είπε ότι “… δεν μπορώ να πω κάτι και να ενοχοποιήσω κάποιον χωρίς στοιχεία. Η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Θεωρώ βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη”.

Όπως σημείωσε “… το μαγαζί ήταν με προκαταβολή το μισό και αποπληρωμή το υπόλοιπο με τη λειτουργία. Τα ηλεκτρικά τα έφεραν χθες. Τώρα πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν αυτό που κάνω εδώ είναι καλό… δεν ξέρω” είπε ο κ. Σαμψώνης.

Ο συνέταιρος σε αυτή την επιχείρηση και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης, Εμμανουήλ Θεοδωρακόπουλος, από την πλευρά του τόνισε ότι ".. ειδοποιηθήκαμε το πρωί ότι το μαγαζί πήρε φωτιά. Ήρθαμε εδώ και αντικρίσαμε όλη αυτή την καταστροφή. Δυστυχώς για άλλη μια φορά - δεν ξέρω πώς να το προσεγγίσω όλο αυτό - η καταστροφή αυτή έβαλε και τους δυο μας σε μεγάλες σκέψεις αν θα το συνεχίσουμε ή όχι.

Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρηση που είχε για να έρθει σ αυτό το σημείο και μαζί να κάνουμε μια νέα αρχή για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να προσφέρουμε κάτι καλό και όμορφο, αλλά τελικά…κάποιοι μας το στερήσανε. Από εκεί και πέρα…δεν ξέρω. Το δίκιο δεν θα το βρούμε πουθενά" σχολίασε.

Απαντώντας σχετικά με το ύψος των ζημιών σημείωσε ότι "... δεν έχουμε κάνει τον οικονομικό απολογισμό της ζημιάς αλλά όπως όλοι μπορούνε να δούνε, είναι πολλά.

Σε ερώτηση σχετικά με το ποιοι μπορεί να είναι οι δράστες ή αν συνδέεται το προηγούμενο περιστατικό του συνεργάτη του είπε "... δεν νομίζω, δεν είχαμε απειλές. Ούτε εγώ προσωπικά ούτε και ο Σαμψώνης. Το θέμα θεωρείται λήξαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα".

Περιγράφοντας το τι ακριβώς συνέβη ανέφερε ότι "... μπήκανε με τρόπο, σπάσανε την πόρτα, το παράθυρο και έβαλαν σε συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Να είναι κάτι άλλο; Δε νομίζω. Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους. Και να είμαστε τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα. Γιατί αν συνέχιζε με την ίδια ένταση η φωτιά θα καίγονταν όλο το τετράγωνο και θα είχαμε θύματα".

Για την στάση της πολιτείας δήλωσε ότι "... φυσικά και πρέπει να λάβει μέτρα η πολιτεία. Παντού πρέπει να απευθυνθούμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Διαφορετικά αν είναι να φύγουμε από την Γαστούνη, να ερημώσει η πόλη και να πάμε κάπου αλλού. Επενδύσαμε τόσα χρήματα και στο τέλος τι θα γίνει; Πώς θα τα ξεχρεώσουμε; Αυτό που έγινε ήταν επί προσωπικού, ξεκάθαρα. Δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Αν υπάρχει κάποια λύση να βρεθεί.

Η παραβατικότητα στην Γαστούνη έχει μειωθεί πάρα πολύ από τότε που ήρθαν οι δυνάμεις της Αστυνομίας. Αλλά δεν έχω άλλες πληροφορίες πάνω σ’ αυτό το θέμα. Ως πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου είχα πολλές κλήσεις από καταστηματάρχες για παραβάσεις. Τώρα όμως δεν υπάρχουν”.

Καστρινός: "Όλοι ξέρουμε και το τι γίνεται και πού γίνεται"

Υπό έκρηξη για ακόμα μια φορά ήταν ο δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός μετά το τελευταίο περιστατικό με τον εμπρησμό υπό διαμόρφωση καταστήματος στο κέντρο της Γαστούνης, ακριβώς απέναντι από το δημαρχείο.

“Το ποιος κάνει κουμάντο να το ρωτήσετε στις Αρχές. Αρχές είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι Πυροσβεστικές Αρχές και όλα τα συναφή.

Εννοείται ότι έγινε στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, εννοείται ότι είναι πολύ θλιβερό το γεγονός αυτό. Περιμένουμε όμως να δούμε το πόρισμα, τα ευρήματα και να διαλευκανθεί η υπόθεση μέχρι τέλους” είπε ξεκινώντας τις δηλώσεις του ο κ. Καστρινός.

“Οι άνθρωποι καταστράφηκαν. Φανταστείτε αν στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης γίνονται αυτά, λίγο πιο έξω τι μπορεί να γίνεται…Εγώ οφείλω να πω ότι, πράγματι υπήρξε μια τρομερή διαφορά με το καινούργιο σώμα που έφερε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Παρόλα αυτά όμως… τι να πούμε στον άνθρωπο που καταστράφηκε σήμερα;” είπε στη συνέχεια.

Ο δήμαρχος Πηνειού όμως ευχήθηκε να διαψευστούν οι όποιες φήμες. “Δεν είμαι εγώ αυτός που θα προκαταβάλλει το οτιδήποτε. Υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες γι’ αυτό”.

“Όλοι ξέρουμε και το τι γίνεται και πού γίνεται. Κάμερες υπάρχουν και εδώ και πιο δίπλα…Και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι ο νόμος πρέπει να προστατεύει και την ιδιοκτησία, τον άνθρωπο που βγάζει το ψωμί του…τους πάντες. Δεν μπορώ να πω από πού έγινε. Δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να διαλευκανθεί και να τελειώσει. Και να καταλάβουν ότι δεν μπορεί η πόλη μας να είναι κάστρο παρανομίας. Το έχουμε πει επανειλημμένα.

Τονίζω όμως, γιατί η ειλικρίνεια πρέπει να πρεσβεύει τους δημόσιους άντρες, ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά.

Δεν μπορώ να πω ότι το ένα γεγονός (σ.σ. με το περίπτερο) είναι συνυφασμένο με το άλλο. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που προφανώς το έκαναν αυτό, αυτή είναι η εκτίμηση μου, και θα βρεθούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθούν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο νόμος πρέπει να τηρηθεί. Ποιος νόμος όμως; Πάνε μέσα και μετά από μια μέρα τους βγάζουν έξω κλπ… Τι να πούμε σήμερα στον φορολογούμενο πολίτη που έπαθε τέτοια ζημιά;

Τι να πούμε στον κόσμο που φορολογείται; Που πληρώνει τις υποχρεώσεις του, αν αποδειχθούν αυτά που όλοι σκεφτόμαστε; Πάντα όμως θα μιλάμε με στοιχεία…” είπε ο κ. Καστρινός κλείνοντας.