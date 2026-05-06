Δυτική Αχαΐα: Σήμερα η κηδεία του 37χρονου πατέρα τριών παιδιών, Θοδωρή Λαμπρόπουλου

Σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, στις 17:00, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρετούν τον 37χρονο Θοδωρή Λαμπρόπουλο, η κηδεία του οποίου τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καρυάς (Καρνεζέικα), στη Δυτική Αχαΐα.

Ο άτυχος άνδρας, πατέρας τριών παιδιών, έφυγε αιφνίδια από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στην εργασία του, σε συσκευαστήριο στα Λεχαινά, χωρίς να καταστεί δυνατή η επαναφορά του, παρά την άμεση κινητοποίηση.

Ο 37χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή της Καρυάς Πετροχωρίου και της Κάτω Αχαΐας, με πολλούς να κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο εργατικό και οικογενειάρχη, του οποίου η απώλεια έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη.

Πίσω του αφήνει τη σύζυγό του Μαρία και τα τρία παιδιά τους, καθώς και τους γονείς, τα αδέλφια και τους υπόλοιπους συγγενείς του, που τον αποχαιρετούν σήμερα μέσα σε κλίμα οδύνης.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον αιφνίδιο χαμό ενός νέου ανθρώπου, με την σημερινή εξόδιο ακολουθία να πραγματοποιείται σε βαρύ κλίμα, παρουσία συγγενών, φίλων και κατοίκων της περιοχής.