"Νέα Πάτρα": Μηνυτήρια αναφορά για εκτροπή λυμάτων στον Γλαύκο

Μηνυτήρια αναφορά κατατέθηκε από τη δημοτική παράταξη " Νέα Πάτρα" και αφορά φερόμενη ανεξέλεγκτη εκτροπή αστικών λυμάτων στον Γλαύκος ποταμός και, μέσω αυτού, στη θαλάσσια περιοχή της Πάτρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αναφορά, σε κεντρικό αγωγό αποχέτευσης που συνδέεται με τον Βιολογικό Καθαρισμό φέρεται να έχει παρουσιαστεί σοβαρή βλάβη. Ως αποτέλεσμα, ανεπεξέργαστα λύματα φέρονται να εκτρέπονται εκτός του δικτύου, καταλήγοντας στον ποταμό και στη συνέχεια στη θάλασσα.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες, που ενδέχεται να ξεπερνούν τα 3.000.000 κυβικά μέτρα. Εφόσον επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, πρόκειται για υπόθεση που θα μπορούσε να συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις των τελευταίων ετών στην περιοχή.

Η κατάσταση περιγράφεται ως μη παροδική, αλλά ως εν εξελίξει και παρατεταμένη, με πιθανές επιπτώσεις τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα ενόψει της θερινής περιόδου.

Η δημοτική παράταξη «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ» θέτει ζήτημα υποβάθμισης του υδάτινου αποδέκτη, κινδύνων για λουόμενους και κατοίκους, καθώς και αρνητικών συνεπειών για την εικόνα της πόλης. Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη για άμεση ενεργοποίηση των αρμόδιων ελεγκτικών και υγειονομικών αρχών.

Μεταξύ των αιτημάτων που διατυπώνονται περιλαμβάνονται:

πλήρης διερεύνηση ποινικών και διοικητικών ευθυνών,

άμεση αποκατάσταση της βλάβης,

δημόσια και σαφής ενημέρωση των πολιτών,

διενέργεια ανεξάρτητων δειγματοληπτικών ελέγχων,

λογοδοσία της ΔΕΥΑΠ και των εμπλεκόμενων φορέων.

Σε δήλωσή του, ο επικεφαλής της παράταξης Νίκος Νικολόπουλος κάνει λόγο για ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης διακοπής της ρύπανσης και πλήρους διαφάνειας στην ενημέρωση των πολιτών.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση των καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται η εξέλιξη της δικαστικής και διοικητικής διερεύνησης της υπόθεσης.