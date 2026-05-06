Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή της «Επιχείρησης Ελευθερίας» στα Στενά του Ορμούζ

Την αναστολή της «Επιχείρησης Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε χθες Τρίτη (5/5/2026) (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ «για βραχύ χρονικό διάστημα».

Η επιχείρηση που είχε ξεκινήσει ο Τραμπ είχε ως στόχο την συνοδεία εμπορικών πλοίων για τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ και διήρκεσε τελικά μόλις μια μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η Επιχείρηση Ελευθερία αναστέλλεται για βραχύ χρονικό διάστημα για να δούμε εάν και κατά πόσον ή όχι μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφτεί η συμφωνία», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του μέσω Truth Social, η απόφαση πάρθηκε κατόπιν «αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών».

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε: «Με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εναντίον του Ιράν και την πρόοδο προς μια πλήρη και τελική συμφωνία με εκπροσώπους του Ιράν, συμφωνήσαμε αμοιβαία ότι, ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, το Project Freedom θα σταματήσει για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί».