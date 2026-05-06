Ηράκλειο: Συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου για συνέργεια – Το χρονικό του εγκλήματος με θύμα τον 21χρονο

Σε σοκ παραμένει η Κρήτη από την πρωτοφανή πράξη αντεκδίκησης που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης (05.05.2026) στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο, όταν ένας 54χρονος άνδρας δολοφόνησε έναν 21χρονο, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από τρία χρόνια.

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε έξω από μίνι μάρκετ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Πληροφορίες του cretalive.gr αναφέρουν ότι στο Αστυνομικό Μέγαρο οδηγήθηκε και η σύζυγος του καθώς συνελήφθη για συνέργεια επειδή βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο όταν εκείνος εκτέλεσε τον 21χρονο στην Κρήτη.

Ο 54χρονος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (06.05.2026) ενώπιον του εισαγγελέα, όπου θα ασκήσει βαρύτατες κατηγορίες και ποινική δίωξη.

Η αιτία που όπλισε το χέρι του 54χρονου ήταν ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο πριν τρία χρόνια είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του, ενώ το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 21χρονος. Ο γιος του πέθανε στις 8 Νοεμβρίου του 2023 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από μάχη 19 ημερών.

Από τότε, ο πατέρας φέρεται να έφερε το βάρος της απώλειας και να αναζητούσε τη δική του «δικαιοσύνη», σε μια υπόθεση που παραπέμπει σε άτυπη βεντέτα.