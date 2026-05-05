Μπαμπά σ’ αγαπώ: Ο Πάρης ετοιμάζεται να κάνει πρόταση γάμου στην Ελένη

Εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθεί την Τετάρτη 06.05.2026 στις 21:00 το βράδυ.

Ο Πάρης έχει πάει την Ελένη σε πριβέ εστιατόριο που έκλεισε μόνο για τους δυο τους, με σκοπό να της κάνει πρόταση γάμου ενώ οι δυνάμεις του σύμπαντος, με μεγαλύτερη απ΄ όλες τον Βίκτωρα, προσπαθούν να ξυπνήσουν τον Δημήτρη να τη διεκδικήσει προτού πέσει σε ξένα χέρια.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τετάρτη 6 Μαΐου

Επεισόδιο 36: «Τη μέρα που η ζωή προσπάθησε κάτι να σου πει» – Ο Πάρης έχει πάει την Ελένη σε πριβέ εστιατόριο που έκλεισε μόνο για τους δυο τους, με σκοπό να της κάνει πρόταση γάμου ενώ οι δυνάμεις του σύμπαντος, με μεγαλύτερη απ΄ όλες τον Βίκτωρα, προσπαθούν να ξυπνήσουν τον Δημήτρη να τη διεκδικήσει προτού πέσει σε ξένα χέρια. Όμως για να μάθουν ΠΟΥ γίνεται η πρόταση γάμου, θα χρειαστούν τη βοήθεια του Νίκου και της Βιργινίας. Παράλληλα ο Ηρακλής θορυβείται όταν η οικιακή βοηθός του Ευριπίδη του αποκαλύπτει ότι ο Στέλιος έχει αρχίσει να αντιγράφει συμπεριφορές του παππού του και ο Νίκος προσπαθεί να κρύψει απ’ τη Στέλλα τις συνεδρίες που ζήτησε η ψυχολόγος να κάνουν από κοινού με τη Βιργινία, αλλά η Ζωή του χαλάει τα σχέδια.

Η Βιργινία πάλι αποφασίζει, ακολουθώντας τη συμβουλή της Σοφίας, να προσεγγίσει τον Γιάννη, τον σύντροφο της Ζωής, και να τον χρησιμοποιήσει σα σύμμαχο για να φέρει την κόρη της πίσω στο σπίτι. Κι ενώ η Τζένη κι η Τζούλια κάνουν μάχη να πείσουν τον Ευριπίδη να υπογράψει το συμφωνητικό για να βλέπει ο Στέλιος τον μπαμπά του κάθε μέρα, μπουχτισμένος ο Ηρακλής αποφασίζουν με τον Στέλιο να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να το σκάσουν από το σπίτι.