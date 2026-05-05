Δυτική Αχαΐα: Ποιος ήταν ο 37χρονος, πατέρας τριών παιδιών, που «έσβησε» ξαφνικά

Ο άνδρας βρισκόταν στη δουλειά του, σε συσκευαστήριο στα Λεχαινά, όταν κατέρρευσε
Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει από το μεσημέρι της Τρίτης την Καρυά Πετροχωρίου και την ευρύτερη περιοχή της Κάτω Αχαΐας.
Ο 37χρονος Θοδωρής Λαμπρόπουλος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, αφήνοντας πίσω τη συζύγό του και τα τρία του παιδιά, φίλους και μια ολόκληρη κοινωνία που τον αγαπούσε.
Σύμφωνα με τις πρώτες -ανεπιβεβαίωτες- πληροφορίες, ο θάνατός του οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς. Ο νεαρός άνδρας βρισκόταν στη δουλειά του, σε συσκευαστήριο στα Λεχαινά, όταν κατέρρευσε ξαφνικά, χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί ότι η ημέρα θα έπαιρνε τόσο τραγική τροπή. Παρά την άμεση κινητοποίηση, οι προσπάθειες για την ανάνηψή του δεν απέδωσαν.
Ο Θοδωρής Λαμπρόπουλος ήταν γνωστός στην περιοχή για το ήθος και την εργατικότητά του.
