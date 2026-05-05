Το μήνυμα των ΗΠΑ στο Ιράν πριν από τη νέα επιχείρηση στο Ορμούζ

Ανώτατος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ενημέρωσε την Κυριακή το Ιράν για την επικείμενη αμερικανική επιχείρηση «καθοδήγησης» πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας την Τεχεράνη να μην παρέμβει, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές.

Οπως σημειώνει το Axios, η ιδιωτική αυτή επικοινωνία υποδηλώνει ότι ο Λευκός Οίκος επιδίωξε να περιορίσει τον κίνδυνο κλιμάκωσης. Ωστόσο, παρά την προειδοποίηση, το Ιράν προχώρησε σε σειρά επιθέσεων κατά πλοίων του αμερικανικού ναυτικού, εμπορικών σκαφών και στόχων στα ΗΑΕ.

Την Τρίτη, ο υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο πτέραρχος Νταν Κέιν υποβάθμισαν τη σημασία των ιρανικών επιθέσεων, υποστηρίζοντας ότι η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ. Παρά ταύτα, ορισμένοι Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Τραμπ ενδέχεται να διατάξει την επανέναρξη των εχθροπραξιών ακόμη και εντός της εβδομάδας, εφόσον συνεχιστεί το διπλωματικό αδιέξοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προειδοποίηση για την «Επιχείρηση Ελευθερία» εστάλη την Κυριακή και συνέπεσε με ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «επικοινωνούν τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά με τους Ιρανούς», προκειμένου να επιτρέψουν τη διεξαγωγή της επιχείρησης.

«Προς το παρόν η εκεχειρία ισχύει»

Ο πτέραρχος Κέιν υποστήριξε ότι οι επιθέσεις αυτές «απέχουν πολύ από το να αποτελέσουν αφορμή για επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων», ενώ ο Χέγκσεθ σημείωσε ότι «προς το παρόν η εκεχειρία ισχύει», αναγνωρίζοντας πάντως ότι αναμένονταν «αναταράξεις» στην αρχική φάση της επιχείρησης. Παράλληλα, και οι δύο αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να επιστρέψει άμεσα σε πλήρους κλίμακας επιχειρήσεις, εφόσον δοθεί σχετική εντολή.

Στο επιχειρησιακό επίπεδο, η αμερικανική επιχείρηση δεν αύξησε ουσιαστικά τη ροή πετρελαίου ή εμπορευμάτων τις πρώτες 24 ώρες. Η CENTCOM ανέφερε ότι τη Δευτέρα διήλθαν δύο πλοία υπό αμερικανική σημαία, ενώ την Τρίτη κανένα.

Αν και ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι «εκατοντάδες πλοία περιμένουν να περάσουν», οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες εμφανίζονται επιφυλακτικές, αμφισβητώντας την ασφάλεια της διέλευσης.