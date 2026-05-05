Τζόκερ: Οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 8,6 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (05/05), η κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοίραζε 8,6 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 3062 είναι οι εξής:

5

25

27

35

38

και Τζόκερ ο αριθμός 4.

Στην αποψινή κλήρωση είχαμε ξανά τζακ ποτ, καθώς δεν βρέθηκε υπερτυχερός στην πρώτη κατηγορία.