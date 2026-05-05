Κρήτη: Ο 20χρονος είχε ζητήσει βοήθεια από την αστυνομία 4 φορές- Σπαρακτικές στιγμές με τη μητέρα του- ΒΙΝΤΕΟ

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται συγγενείς και φίλοι του 20χρονου στο Ηράκλειο μετά την άγρια δολοφονία του από τον 54χρονο δράστη το απόγευμα της Τρίτης (05/05/2026) στο Γάζι.

Ο 54χρονος άνδρας προχώρησε στην εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου επειδή τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023.

Όπως αναφέρουν στο cretalive είχαν απευθυνθεί τέσσερις φορές στις Αρχές καθώς ο δράστης είχε κινηθεί κατ’ επανάληψη απειλητικά κατά του 20χρονου. Μάλιστα το θύμα φοβόταν για τη ζωή του και είχε απευθυνθεί αρμοδίως.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 54χρονος τα Χριστούγεννα του 2024 είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του νεαρού.

Το θύμα τότε, ήταν 19 ετών, φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά ότι όλα ξεκίνησαν όταν επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Γάζι, έπειτα από νυχτερινή διασκέδαση, κι ενώ ανέβαινε τη σκάλα της οικίας του δέχτηκε ένα χτύπημα στα πόδια, από πίσω, με ξύλο.

Με βάση τα όσα είπε, δεν μπόρεσε να δει ποιος ήταν αυτός που τον χτύπησε, ωστόσο λόγω της φασαρίας, πετάχτηκαν στο σημείο ο πατέρας και η αδερφή του. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή καθώς άκουσε φωνές. Ο νεαρός τον κυνήγησε. Βρήκε ένα κοντάρι και τον καταδίωξε.

Όπως υποστήριξε, τον έφτασε και τον χτύπησε κι εκείνος με τη σειρά του στα πλευρά και τα πόδια, με αποτέλεσμα να τον ρίξει κάτω και να βρεθεί από πάνω του.

Τότε, πάντα κατά τα όσα ανέφερε προανακριτικά, έφτασε κοντά τους και η αδερφή του, η οποία τον τράβηξε και τον απομάκρυνε από τον δράστη, που βρήκε ευκαιρία να σηκωθεί και να αρχίσει και πάλι να τρέχει.