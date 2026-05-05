Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αναζητούνται οι 82 επιβάτες του αεροσκάφους με το οποίο «πέταξε» η γυναίκα που πέθανε από χανταϊό, στο κρουαζιερόπλοιο

Αναζητούνται οι 82 επιβάτες του αεροσκάφ...

Ο ΠΟΥ υποψιάζεται ότι η μετάδοση του ιού έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε η γυναίκα από την Ολλανδία, που είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου είχε μεταφερθεί. 

Η γυναίκα αυτή, ηλικίας 69 ετών, αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε «γαστρεντερικά συμπτώματα».

Την επομένη, η γυναίκα πήρε το αεροπλάνο για τη Νότια Αφρική, μπήκε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της, ηλικίας 70 ετών, πέθανε επίσης, πάνω στο κρουαζιερόπλοιο.

Τη Δευτέρα επιβεβαιώθηκε ότι η γυναίκα είχε μολυνθεί από χανταϊό. «Ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των επιβατών» του αεροπλάνου της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink, το οποίο απογειώθηκε στις 25 Απριλίου από την Αγία Ελένη μεταφέροντας 82 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα, όπως είπε η διευθύντρια μάρκετινγκ της εταιρείας, Κάριν Μάρεϊ.

Ο ΠΟΥ υποψιάζεται ότι η μετάδοση του ιού έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Μόνο μία πτήση την εβδομάδα γίνεται από το Γιοχάνεσμπουργκ προς το απομονωμένο νησί της Αγίας Ελένης, στη μέση του Ατλαντικού. Η πτήση διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες. Οι νοτιοαφρικανικές αρχές ζήτησαν από την εταιρεία να ενημερώσει τους επιβάτες ώστε να επικοινωνήσουν με το υπουργείο Υγείας.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα αποπλεύσει εντός των επόμενων ωρών από το Πράσινο Ακρωτήριο με προορισμό είτε τα Κανάρια Νησιά, είτε την Ολλανδία, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο του ΠΟΥ.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Τραγικό τέλος για 37χρονο- Κατέρρευσε ξαφνικά σε συσκευαστήριο

«Με τύφλωσε με τα φώτα και με χτύπησε με πέτρες»: Η καταγγελία 16χρονης κατά του Πακιστανού ντελιβερά

Φονικό στην Κρήτη: Πώς ο 54χρονος αποφάσισε να στραφεί κατά του 20χρονου οδηγού- Το τροχαίο του 2023 που όπλισε το χέρι του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Χανταϊος Κρουαζιερόπλοιο
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a7\u03b1\u03bd\u03c4\u03b1\u03ca\u03bf\u03c2","\u039a\u03c1\u03bf\u03c5\u03b1\u03b6\u03b9\u03b5\u03c1\u03cc\u03c0\u03bb\u03bf\u03b9\u03bf"]
830029
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις