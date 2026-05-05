Πάτρα: Τραγικό τέλος για 37χρονο- Κατέρρευσε ξαφνικά σε συσκευαστήριο

Ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί
Θλίψη και σοκ έχουν προκαλέσει στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή τα νέα για τον ξαφνικό θάνατο ενός 37χρονου άνδρα, καταγόμενου από την Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας οδηγούσε φορτηγό με προορισμό συσκευαστήριο στα Λεχαινά Ηλείας, όταν, μόλις έφτασε στον χώρο, κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκομένων.
Παρά την άμεση κινητοποίηση, οι προσπάθειες για την ανάνηψή του δεν απέδωσαν. Ο 37χρονος έφυγε από τη ζωή σήμερα, 5 Μαΐου 2026, αφήνοντας πίσω του οικογένεια, συγγενείς και φίλους βυθισμένους στο πένθος.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
Φονικό στην Κρήτη: Πώς ο 54χρονος αποφάσισε να στραφεί κατά του 20χρονου οδηγού- Το τροχαίο του 2023 που όπλισε το χέρι του
«Με τύφλωσε με τα φώτα και με χτύπησε με πέτρες»: Η καταγγελία 16χρονης κατά του Πακιστανού ντελιβερά
Βάρδα: Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη- Τι εξετάζουν οι Αρχές
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr