Πάτρα: Τραγικό τέλος για 37χρονο- Κατέρρευσε ξαφνικά σε συσκευαστήριο

Θλίψη και σοκ έχουν προκαλέσει στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή τα νέα για τον ξαφνικό θάνατο ενός 37χρονου άνδρα, καταγόμενου από την Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας οδηγούσε φορτηγό με προορισμό συσκευαστήριο στα Λεχαινά Ηλείας, όταν, μόλις έφτασε στον χώρο, κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκομένων.

Παρά την άμεση κινητοποίηση, οι προσπάθειες για την ανάνηψή του δεν απέδωσαν. Ο 37χρονος έφυγε από τη ζωή σήμερα, 5 Μαΐου 2026, αφήνοντας πίσω του οικογένεια, συγγενείς και φίλους βυθισμένους στο πένθος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.