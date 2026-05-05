«Με τύφλωσε με τα φώτα και με χτύπησε με πέτρες»: Η καταγγελία 16χρονης κατά του Πακιστανού ντελιβερά

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία της 16χρονης που έπεσε θύμα του 28χρονου ντελιβερά, ο οποίος συνελήφθη μετά από σειρά επιθέσεων με πέτρες σε ανυποψίαστους πολίτες στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Μιλώντας στο Mega, η ανήλικη περιέγραψε με λεπτομέρειες τις δραματικές στιγμές που έζησε, όταν δέχτηκε αιφνιδιαστική επίθεση ενώ κατευθυνόταν προς στάση λεωφορείου.

Όπως ανέφερε, όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα:«Ήταν περίπου 20:30 το βράδυ. Περπατούσα και κοιτούσα το κινητό μου για να δω πότε περνάει το λεωφορείο. Ξαφνικά με τύφλωσαν φώτα, σήκωσα το κεφάλι και είδα ένα άσπρο κράνος και ένα χέρι να σηκώνεται πίσω με μια πέτρα. Την πέταξε και με πέτυχε στον θώρακα».

Η 16χρονη περιγράφει ότι ένιωσε έντονο πόνο και σοκ. «Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Έφυγε αμέσως, και μετά από λίγο κατάλαβα τι είχε συμβεί. Πήρα τους γονείς μου γιατί δεν μπορούσα να συνέλθω».