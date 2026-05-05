Φονικό στην Κρήτη: Πώς ο 54χρονος αποφάσισε να στραφεί κατά του 20χρονου οδηγού- Το τροχαίο του 2023 που όπλισε το χέρι του

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την δολοφονία που σημειώθηκε στην Αμουδάρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ησύχασα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 54χρονος ο οποίος νωρίτερα σήμερα πυροβόλησε και σκότωσε ένα 20χρονο αγόρι που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του παιδιού του πριν τρία χρόνια σε τροχαίο. Ο 20χρονος ήταν τότε οδηγός και ο γιος του σημερινού δράστη, συνοδηγός και φίλος του.

Πώς έγινε το φονικό με θύμα τον 20χρονο

Ο 54χρονος έστησε ενέδρα σε κεντρικό δρόμο του Γαζίου. Μόλις είδε το όχημα του 20χρονου, έπεσε πάνω του και μόλις ο νεαρός βγήκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να τρέχει, ο 54χρονος τον πυροβόλησε 5 φορές.

Όλες οι βολές ήταν πισώπλατες, 4 βολίδες βρήκαν το σώμα του νεαρού αγοριού και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν περίστροφο. Στην συνέχεια ο δράστης επιβιβάστηκε στο όχημα του και εξαφανίστηκε. Περίπου μισή ώρα αργότερα, παραδόθηκε στο αστυνομικοί τμήμα της περιοχής παραδίδοντας και το όπλο που χρησιμοποίησε.

Έγκλημα εκδίκησης – φόβοι για βεντέτα

Στις 8 Νοεμβρίου 2023 ο 17χρονος Γιώργος Παρασύρης επέβαινε σε όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος σήμερα δολοφονημένος. Το αμάξι είχε καρφωθεί σε κολώνα ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα ο 17χρονος Γιώργος να τραυματιστεί βαρύτατα.

Επί 19 ημέρες οι ιατροί στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου έδιναν μάχη για να τον κρατήσουν στην ζωή. Όμως το 17χρονο αγόρι κατέληξε.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, άλλες δύο φορές στο παρελθόν ο 54χρονος -σήμερα δράστης-, είχε επιχειρήσει να κάνει κακό στο θύμα.

Οι αστυνομικοί στο Γάζι, έχουν τεθεί σε επιφυλακή καθώς φοβούνται το ενδεχόμενο βεντέτας ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Για αυτό τον λόγο, ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν σπεύσει στα σπίτια των δύο οικογενειών. Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος κρατείται στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και αύριο το πρωί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου.