Επιστολή Φωκίωνα Ζαΐμη στον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας- «Αναγκαιότητα ο τρίτος Πυροσβεστικός Σταθμός στην Πάτρα»

Επιστολή προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Τουρνά σχετικά με την αναγκαιότητα της δημιουργίας τρίτου πυροσβεστικού σταθμού στην Πάτρα, απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης.

Μεταφέροντας και το σχετικό αίτημα των εκπροσώπων του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Ζαΐμης απευθύνεται στον κ. Τουρνά και με αφορμή την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του πως «η λειτουργία ενός τρίτου σταθμού καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών πυρόσβεσης του βόρειου τομέα της πόλης της Πάτρας, όπου παρατηρείται σημαντική πληθυσμιακή, οικιστική και επιχειρησιακή ανάπτυξη, ενώ επίσης σε αυτό το τμήμα της Πάτρας στις βόρειες παρυφές του Παναχαϊκού όρους αλλά και πλησίον των βόρειων Δημοτικών Κοινοτήτων, εκτείνονται μεγάλες δασικές εκτάσεις, πολλές εκ των οποίων βρίσκονται σε μείξη με αστικές ζώνες οικισμών καθώς και επιχειρήσεις».

Συμπληρώνοντας και την ύπαρξη εγκαταστάσεων όπως το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Πανεπιστήμιο, η Γέφυρα κ.ο.κ., ο κ. Ζαΐμης ζητά την παραχώρηση στην Πυροσβεστική όλου του κτιρίου στο νέο λιμάνι της Πάτρας, όπου σήμερα λειτουργεί ο ένας κ των δυο πυροσβεστικών σταθμών, που όμως σήμερα συστεγάζεται με την Λιμενική Αστυνομία.

«Αυτή η εξέλιξη θα επιτρέψει την αποδέσμευση χώρων από το κτήριο της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν) Αχαΐας, επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Πατρών, όπου σήμερα συστεγάζεται το Π.ΕΚ.Ε, ώστε να καταστεί δυνατή η εξ ολοκλήρου διάθεσή τους για τη δημιουργία και λειτουργία εκεί του νέου 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού, χωρίς την ανάγκη ανέγερσης ή εκμίσθωσης νέου κτηρίου στο βόρειο τμήμα της πόλης» αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Ζαΐμης.

Ακολουθεί η επιστολή προς τον Υπουργό:

Προς Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

κ. Ευάγγελο Τουρνά

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Με αφορμή την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου και έχοντας την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας και της συνεργασίας με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την πρόληψη και αντιμετώπιση οποιουδήποτε γεγονότος, σας απευθύνομαι για ένα ζήτημα που είναι κομβικής σημασίας για την περιοχή της Πάτρας και εν γένει για την Αχαΐα.

Πρόκειται για την ανάγκη δημιουργίας δεύτερου Πυροσβεστικού Σταθμού εντός του αστικού ιστού της πόλης της Πάτρας, τυπικά δηλαδή την ίδρυση τρίτου Πυροσβεστικού Σταθμού στην περιοχή, καθώς ο υφιστάμενος σήμερα 2ος Πυροσβεστικός Σταθμός Πατρών εξυπηρετεί κατεξοχήν την περιοχή του λιμένα της πόλης.

Η αναγκαιότητα αυτή έχει περιγραφεί με πλήρη στοιχεία και με επάρκεια στο σχετικό αίτημα που έχουν επισήμως υποβάλει οι εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στο οποίο αναφέρεται πως η λειτουργία ενός τρίτου σταθμού καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών πυρόσβεσης του βόρειου τομέα της πόλης της Πάτρας, όπου παρατηρείται σημαντική πληθυσμιακή, οικιστική και επιχειρησιακή ανάπτυξη.

Στο βόρειο τμήμα της Πάτρας υπάρχει τα τελευταία χρόνια σημαντική οικιστική και πληθυσμιακή ανάπτυξη, με συνεχή επέκταση των διοικητικών ορίων της πόλης. Επίσης,

Επίσης, σε αυτό το τμήμα της Πάτρας βρίσκονται:

α) οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών,

β) το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου,

γ) η γέφυρα ζεύξης Ρίου- Αντιρρίου,

δ) η Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών,

ε) η υπό κατασκευή νέα σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας – Πάτρας,

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ενημερώσει αρμοδίως πως σε πιθανό γεγονός σε αυτή την περιοχή της Πάτρας υπάρχει επιχειρησιακό έλλειμμα, καθώς η Υπηρεσία διαθέτει περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων στελεχωμένων οχημάτων που να έχουν άμεση εγγύτητα με τον βόρειο Τομέα της Πάτρας κατά την πρώτη φάση επέμβασης. Έτσι, δημιουργείται σοβαρός επιχειρησιακός κίνδυνος σε περιπτώσεις ταυτόχρονων ή εκτεταμένων συμβάντων, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.

Την ίδια στιγμή στο Νέο Νότιο Λιμένα Πατρών υπάρχει το Κτίριο του Πυροσβεστικού Σταθμού, που όμως σήμερα συστεγάζεται με την Λιμενική Αστυνομία. Η συστέγαση των δύο Υπηρεσιών έλαβε χώρα λόγω άμεσων στεγαστικών αναγκών της Λιμενικής Αστυνομίας, κατόπιν παρέμβασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σχετικού αιτήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών και πλέον η Πυροσβεσική έχει ζητήσει την παραχώρηση του υπολοίπου τμήματος του κτηρίου από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και η αξιοποίησή του για τη μεταστέγαση της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Δυτικής Ελλάδας, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου (Π.Ε.Κ.Ε.) Δυτικής Ελλάδας, καθώς και του υπό ίδρυση Επιχειρησιακού Κέντρου Συμβάντων (Ε.Κ.Σ.) Δυτικής Ελλάδας.

Με δεδομένη την παραπάνω κατάσταση στην περιοχή της Πάτρας, σας ζητώ να εξετάσετε και να κάνετε δεκτό το αίτημα για:

1. Παραχώρηση όλου του κτιρίου εντός του Λιμένα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για να λειτουργήσουν εκεί οι ως άνω Υπηρεσίες

2. Αυτή η εξέλιξη θα επιτρέψει την αποδέσμευση χώρων από το κτήριο της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν) Αχαΐας, επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Πατρών, όπου σήμερα συστεγάζεται το Π.ΕΚ.Ε, ώστε να καταστεί δυνατή η εξ ολοκλήρου διάθεσή τους για τη δημιουργία και λειτουργία του νέου 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού, χωρίς την ανάγκη ανέγερσης ή εκμίσθωσης νέου κτηρίου στο βόρειο τμήμα της πόλης

Η υλοποίηση του εν λόγω αιτήματος θα συμβάλει καθοριστικά στη συνολική αναδιοργάνωση και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος στην περιοχή.

Είμαστε πάντα στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία.

Με εκτίμηση

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας

Φωκίων Ζαΐμης