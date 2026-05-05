Πάτρα: Πού βρίσκεται σήμερα η Λόρα - «Δεν θέλει να επιστρέψει»

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, η οποία είχε εξαφανιστεί στις 8 Ιανουαρίου και εντοπίστηκε έπειτα από εβδομάδες στη Γερμανία.

Παρά τον εντοπισμό της στις 26 Φεβρουαρίου στο Βερολίνο, η ανήλικη παραμένει μέχρι σήμερα (σ.σ. 5 Μαΐου) σε δομή φιλοξενίας και ψυχολογικής υποστήριξης (σ.σ. σύμφωνα με τον πατέρα της), χωρίς να έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, σχεδόν τέσσερις μήνες μετά τη φυγή της.

Η υπόθεση, που αρχικά αντιμετωπίστηκε ως θρίλερ εξαφάνισης και κινητοποίησε τις αρχές ακόμη και με ενεργοποίηση Amber Alert στη Γερμανία, φαίνεται πλέον να αποκτά διαφορετική διάσταση, καθώς όλα δείχνουν πως η 16χρονη είχε σχεδιάσει με λεπτομέρεια την αποχώρησή της από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πρωί της 8ης Ιανουαρίου η Λόρα έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και μέσα σε λίγες ώρες βρέθηκε στην Αθήνα, όπου προχώρησε σε κινήσεις που δείχνουν προμελέτη: Προμηθεύτηκε νέο κινητό τηλέφωνο και αριθμό, διέγραψε τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φρόντισε να «σβήσει» τα ψηφιακά της ίχνη, πουλώντας ακόμη και τις παλιές της συσκευές. Την ίδια ημέρα επιβιβάστηκε σε πτήση με προορισμό τη Γερμανία, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν ταξίδεψε μόνη της.

Παρέμεινε για εβδομάδες εκτός «ραντάρ», μέχρι που εντοπίστηκε τυχαία στο Βερολίνο. Έκτοτε φιλοξενείται σε δομή ανηλίκων, όπου, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, λαμβάνει και ψυχολογική υποστήριξη.

Καθοριστικής σημασίας είναι όσα ανέφερε ο πατέρας της στο Newsbomb, ο οποίος υποστήριξε ότι έχει πλέον επικοινωνία με την κόρη του και ότι η ίδια βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Όπως φέρεται να είπε, η 16χρονη διαμένει στη Γερμανία, πηγαίνει κανονικά σχολείο και δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθώς αντιμετώπιζε όπως του έχει μεταφέρει σοβαρά προβλήματα στο σχολικό της περιβάλλον.

«Η Λόρα είναι στη Γερμανία, πηγαίνει σχολείο και δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τον ίδιο, αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που την οδήγησε να φύγει από το σπίτι της χωρίς να ενημερώσει κανέναν, επιλέγοντας να μεταβεί στη Γερμανία, χώρα που γνώριζε από την προηγούμενη διαμονή της εκεί.

Παράλληλα, ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη σχέση τους ενώ διέψευσε τα σενάρια περί προβληματικής σχέσης μεταξύ τους, σημειώνοντας ότι «όλα είναι καλά, δεν ισχύουν αυτά που έχουν ειπωθεί στην Ελλάδα για τη σχέση μας», ενώ πρόσθεσε ότι «είμαστε μια φυσιολογική οικογένεια και έχουμε συνεχή επικοινωνία».

Επιπλέον, σημείωσε ότι η ανήλικη βρίσκεται σε διαδικασία ψυχολογικής υποστήριξης, εξηγώντας ότι η εμπειρία που βίωσε αποτέλεσε ένα έντονο ψυχολογικό φορτίο για εκείνη.

Όπως ανέφερε ακόμη, «κάνει τώρα θεραπεία με ψυχολόγο, γιατί αυτό ήταν μεγάλο τραύμα για εκείνη», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί προς το παρόν επαφή με αγνώστους ή δημόσια έκθεση.