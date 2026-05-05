Νέα άνοδος τιμών στα καύσιμα- Αυξήσεις και στο ρεύμα

Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, πλησιάζοντας ξανά τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί την περίοδο του πολέμου στην Ουκρανία.

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,082 ευρώ/λίτρο, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των 2,077 ευρώ της 8ης Απριλίου. Εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες η τιμή μπορεί να ξεπεράσει τα 2,1 ευρώ.

Στα πρατήρια, οι οδηγοί μιλούν για «πανάκριβα καύσιμα», ενώ οι πρατηριούχοι προειδοποιούν ότι το νέο τιμολόγιο στα νησιά θα ανεβάσει τη μέση τιμή κατά 3-4 λεπτά.

Μικρότερη είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης, που βρίσκεται στα 1,881 ευρώ/λίτρο, αρκετά χαμηλότερα από το υψηλό των 2,12 ευρώ στις 31 Μαρτίου, πριν την εφαρμογή της επιδότησης των 20 λεπτών. Παρά την έκπτωση, οι καταναλωτές δηλώνουν ότι το κόστος παραμένει «στα ύψη».

Στην Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης φτάνει τα 2,071 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διατίθεται στα 1,859 ευρώ/λίτρο.

Ακριβότερο κατά περίπου 23 λεπτά σε σχέση με την έναρξη του πολέμου πωλείται και το υγραέριο, αν και η τιμή του έχει υποχωρήσει στα 1,269 ευρώ/λίτρο, αρκετά χαμηλότερα από το υψηλό των 1,376 ευρώ της 31ης Μαρτίου. Στην Κέρκυρα, πάντως, το υγραέριο έχει ξεπεράσει τα 1,5 ευρώ, καθιστώντας την περιοχή από τις ακριβότερες της χώρας.

Οι υψηλές τιμές έχουν οδηγήσει σε μείωση κατανάλωσης κατά 12%, ενώ σε ορισμένες περιοχές η πτώση φτάνει ακόμη και το 30%, σύμφωνα με τους βενζινοπώλες.

Η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή έχει συμπαρασύρει και το ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα με την έκθεση του HEPI, η τελική λιανική τιμή της κιλοβατώρας τον Απρίλιο ανήλθε στα 24,4 λεπτά, αυξημένη κατά 6,9%, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου ανέβηκε κατά 28,1%, στα 9,38 λεπτά/κιλοβατώρα.