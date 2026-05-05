Με επιτυχία η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»

Συνδιοργανώθηκε με το 21ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εθελοντική αιμοδοσία που συνδιοργάνωσε για ακόμα μια χρόνια ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με το 21ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.
Ο δραστήριος Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας και ο Διευθυντής του Σχολείου, κ. Νικόλαος Μεταξάς ευχαρίστησαν θερμά όλους όσους συμμετείχαν και στήριξαν αυτή τη σημαντική δράση προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης, που διεξάγουν κάθε χρόνο.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Αρκάδων Πάτρας, κ. Παναγιώτης Καρασπήλιος δήλωσε ότι "με σύνθημά μας «Χάρισε αίμα – Χάρισε ζωή», συνεχίζουμε να δείχνουμε έμπρακτα ότι η αιμοδοσία μας αφορά όλους και είναι ένα πολύτιμο δώρο ζωής που μπορεί να δώσει κάποιος σπαταλώντας μόνο λίγα λεπτά από τον χρόνο του".
*Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» είναι ο Δημήτριος Θωμάς.
