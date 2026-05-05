Η ταινία έκπληξη των Καννών, "Θα Φύγω Μια Μέρα - Partir Un Jour" από 7/5 στην Ελλάδα

Η εταιρεία διανομής One from the Heart παρουσιάζει το ντεμπούτο έκπληξη της 41χρονης Αμελί Μπονέν (Amelie Bonnin) "Θα Φύγω Μια Μέρα (Partir Un Jour)".

Το συγκεκριμένο φιλμ επιλέχθηκε ως η Επίσημη Ταινία Έναρξης του Φεστιβάλ Καννών 2025, μια μεγάλη τιμή για μια πρωτοεμφανιζόμενη δημιουργό. Βγήκε ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της στις Γαλλικές αίθουσες όπου έφτασε τα 650.000 εισιτήρια, ένα θεαματικό αποτέλεσμα για πρώτη ταινία.

Ήταν Υποψήφια για 4 Βραβεία Σεζάρ (Καλύτερης 1ης Ταινίας, Ανδρικής Ερμηνείας, Β’ Γυναικείου Ρόλου & Ήχου). Στην Ελλάδα έκανε την πρεμιέρα της ως η Ταινία Λήξης του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε την Ζουλιέτ Αρμανέ (Juliette Armanet) που είναι ηθοποιός & τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια του Imagine στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, τον υποψήφιο για Σεζάρ Μπαστιέν Μπουγιόν (Bastien Bouillon) (Η Νύχτα της 12ης), καθώς και τους βετεράνους Φρανσουά Ρολέν και Ντομινίκ Μπλαν (της Comédie FranÇaise).

Η ταινία όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, θα βγει στις αίθουσες στις 7 Μαΐου 2026 σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη.

Το τραγούδι της ταινίας από την Juliette Armanet μπορείτε να το ακούσετε στο Υoutube & στο Spotify.

Η Σεσίλ, ανερχόμενη σεφ, ετοιμάζεται να ανοίξει μαζί με το σύντροφό το δικό της γκουρμέ εστιατόριο, κάνοντας επιτέλους το όνειρο της πραγματικότητα, όταν ξαφνικά ο πατέρας της αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και πρέπει να επιστρέψει στο πατρικό της για να βοηθήσει στην παραδοσιακή ταβέρνα της οικογένειάς της. Επιστρέφοντας στην επαρχία και τις γεύσεις της, μακριά από την αγχωτική ζωή του Παρισιού, συναντά τυχαία τον εφηβικό της έρωτα και καθώς οι αναμνήσεις την πλημυρίζουν, αρχίζει να αμφισβητεί τις αποφάσεις της.

Η Αμελί Μπονέν ζωγραφίζει με μαεστρία και φρεσκάδα το πορτρέτο μιας νέας γυναίκας που μπροστά σε ένα καθοριστικό σταυροδρόμι αποφάσεων καριέρας και ζωής, αναμετριέται με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, τα «θέλω» των άλλων και τα δικά της και καταφέρνει να ανανεώσει απολαυστικά όσο και ανατρεπτικά το είδος της ρομαντικής κομεντί.

Έγραψαν για την ταινία:

«Μια απολαυστική ταινία για ευρύ κοινό. Είναι σπάνιο μια ταινία να χρησιμοποιεί τις μουσικές επιλογές της τόσο παιχνιδιάρικα και έξυπνα, ταιριάζοντας τα με τους ήρωες με ακρίβεια και συναίσθημα. Μια ταινία με μεγάλη καρδιά, αποτυπώνοντας τη νοσταλγία για το παρελθόν αλλά και την αισιοδοξία για το μέλλον. Η αναπάντεχη, συναισθηματική δύναμη της δεν κρύβεται στη νοσταλγία αλλά στην συγκινητική της πεποίθηση ότι πρέπει να συμφιλιωθούμε με την ιδέα ότι κάτι θα χάσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά». Deadline

«Είναι σαν μια ταινία του Τζον Κάρνεϊ (Μια Φορά, Sing Street) με πινελιές από τις Ομπρέλες του Χερβούργου, η Αμελί Μπονίν είναι μια χαρισματική σκηνοθέτιδα και η Ζουλιέτ Αρμανέ είναι εντελώς φυσική, με την αύρα της Μέριλ Στριπ» Variety

«Το πρώτο ντεμπούτο που επιλέχθηκε ως Ταινία Έναρξης του Φεστιβάλ Καννών είναι μια ταινία που θα ενθουσιάσει το κοινό». «Μια ταινία με μια μεγάλη όρεξη για νοσταλγία». Screen

«Παιχνιδιάρικο, γλυκόπικρο και μελαγχολικό, ένα έργο όπου οι διάλογοι διανθίζονται με τραγούδια. Στην οθόνη, μια αποκάλυψη: η τραγουδίστρια Ζουλιέτ Αρμανέ». L’Humanité.

Διάρκεια: 94 λεπτά.

Σενάριο: Amélie Bonnin, Dimitri Lucas.

*Το φιλμ ενδεχομένως να έρθει αργότερα για προβολή στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ