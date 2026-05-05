Σοκ στο Ηράκλειο: Πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο οδηγό που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του

Απίστευτη δολοφονία σημειώθηκε την Τρίτη (05.50.2026) στο Ηράκλειο στην Κρήτη, όπου άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε έναν νεαρό οδηγό.

Ο νεαρός οδηγός φέρεται να είχε σκοτώσει τον γιο του άντρα με αποτέλεσμα ο πατέρας να πάρει το νόμο στα χέρια του και να πυροβολήσει τον νεαρό στην περιοχή του Γαζίου, του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο.

Το έγκλημα σημειώθηκε στο Γάζι, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Ο δράστης αρχικά διέφυγε με μαύρο αυτοκίνητο μάρκας Peugeot, με πληροφορίες να αναφέρουν κίνηση προς την Αμμουδάρα.

Στη συνέχεια, ο πατέρας παραδόθηκε πριν λίγο στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου. Ο άτυχος 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του.

Τι συνέβη

Πριν τους πυροβολισμούς προηγήθηκε τροχαίο, με τη σύγκρουση των οχημάτων του θύματος και του δράστη.

Αμέσως μετά το τροχαίο ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε το θύμα από κοντινή απόσταση, με αυτόπτες μάρτυρες να υποστηρίζουν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 4 – 5 πυροβολισμοί.

Μάλιστα ανάμεσα σε θύμα και δράστη φαίνεται να υπάρχει και σύνδεση από το παρελθόν. Ο δράστης χτύπησε σκοπίμως με το αυτοκίνητό του το θύμα.

Ο νεαρός, κατέβηκε από το αυτοκίνητο, λογομάχησε με τον δράστη, ο οποίος τον πυροβόλησε αμέσως σε κοντινή απόσταση, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο creta24.gr

Ο δράστης ήταν πατέρας ενός παιδιού, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου, στο οποίο είχε εμπλακεί ο 20χρονος.