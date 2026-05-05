Η ταινία "Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour" (Live in 3D) από 7/5 στην Ελλάδα

Γυρισμένη κατά τη διάρκεια της sold-out παγκόσμιας περιοδείας της, η ταινία "Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour" (Live in 3D) που βγαίνει την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 στην Ελλάδα σε διανομή της εταιρείας Feelgood, φέρνει μια καινοτόμα νέα συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη από μια από τις πιο διάσημες και επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της γενιάς της.

H καθηλωτική 3D ταινία με την υπογραφή των βραβευμένων με Όσκαρ, του δημιουργού του "Τιτανικού" & του "Avatar" James Cameron και της ερμηνεύτριας Billie Eilish στη σκηνοθεσία, κάνει πρεμιέρα στη Βόρειο Αμερική από την Paramount Pictures την Παρασκευή 8-5 ενώ στη χώρα μας όπως προείπαμε, έρχεται στις 7 Μαΐου & θα την δούμε και στην Πάτρα στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε.

Διάρκεια: 114 λεπτά.

Τον περασμένο Ιούλιο στη διάρκεια της συναυλίας της Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft: The Tour στην πόλη του Manchester, η 24χρονη Καλιφορνέζα τραγουδίστρια - φαινόμενο Μπίλι Άιλις ανακοίνωσε πως θα κινηματογραφούσε τη συναυλία με σκοπό ένα μυστικό μέχρι τότε 3D project με συνδημιουργό τον πολυβραβευμένο 71χρονο Καναδό σκηνοθέτη James Cameron.

Απ' όσο διαβάσαμε, είναι το 3ο concert φιλμ της Άιλις μετά τα "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles" (2021) και "Billie Eilish: Live at the O2" (2023).

Η Eilish να θυμίσουμε πως είχε τραγουδήσει το τραγούδι "No Time to Die" της ομώνυμης ταινίας James Bond σε σκηνοθεσία Cary Joji Fukunaga με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ, το οποίο έφτασε στην κορυφή του UK Singles Chart και κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού το 2022.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ