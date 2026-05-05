Travel West Forum 2026: Η Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο του σύγχρονου τουρισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης

Έχοντας αναδειχθεί σε έναν δυναμικό θεσμό που συγκεντρώνει εκπροσώπους της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, της αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας, με κοινό στόχο τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, το Travel West Forum, επιστρέφει την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στις 10:00 το πρωί, στο Royal στην Πάτρα.
Το Travel West Forum 2026 φιλοδοξεί να αναδείξει τον ρόλο της Δυτικής Ελλάδας ως ανερχόμενο προορισμό εναλλακτικού τουρισμού υψηλής αξίας, εστιάζοντας σε σύγχρονες προσεγγίσεις βιωσιμότητας, στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.
Το συνέδριο διοργανώνεται από τo thebest.gr το μεγαλύτερο ενημερωτικό μέσο της Δυτικής Ελλάδας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στις εργασίες του συνεδρίου θα συμμετάσχουν σημαντικές προσωπικότητες από τον πολιτικό, αυτοδιοικητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο. Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ομιλητών συγκαταλέγονται ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, ο δημοσιογράφος - Ambassador Δήμου Μεσολογγίου, Νίκος Αλιάγας, ο Δημήτριος Μάντζος Βουλευτής Επικρατείας, Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής και προεδρεύων της «Νέας Αριστεράς», ο Διονύσης Τεμπονέρας Δικηγόρος, στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ. καθώς και δεκάδες άλλοι εκλεκτοί ομιλητές προσδίδοντας κύρος και βαρύτητα στις εργασίες του συνεδρίου.
Στόχοι του Συνεδρίου
Το Travel West Forum επιδιώκει να αποτελέσει μια ουσιαστική πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και συνεργασίας, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση της νέας τουριστικής ταυτότητας της Δυτικής Ελλάδας.
Στοχεύει:
- στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Ελλάδας στον τουρισμό
- στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, βιώσιμης και ενιαίας στρατηγικής ανάπτυξης
- στην ενίσχυση της σύνδεσης του τουρισμού με την επιχειρηματικότητα και την οικονομία
- στην παρουσίαση καλών πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων
- στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου συνεργασίας μεταξύ φορέων και επαγγελματιών
Τις συνεδρίες συντονίζουν οι δημοσιογράφοι Γιώτα Κοντογεωργοπούλου και Πέπη Σπηλιωτοπούλου
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10:00
Προσέλευση-Εγγραφές
10:35
Έναρξη
Καλωσόρισμα στο 3ο Travel West Forum
10:40 - 11:50
Χαιρετισμοί-Ομιλίες
• Γιώργος Παπανδρέου | π. Πρωθυπουργός, Επίτιμος Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας
• Απόστολος Τζιτζικώστας | Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού*
• Γιώργος Κώτσηρας | Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών • Ιάσονας Φωτήλας | Υφυπουργός Πολιτισμού
• Δημήτριος Μάντζος | Βουλευτής Επικρατείας, Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝ.ΑΛΛ
• Μανώλης Χριστοδουλάκης | Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ.
• Γαβριήλ Σακελλαρίδης | Γραμματέας ΚΕ Νέας Αριστεράς
• Διονύσιος Τεμπονέρας | Δικηγόρος, Μέλος, Κεντρικής Επιτροπής/ Πολιτικής Γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
• Χρήστος Μπούρας | Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών
• Θεόδωρος Λουλούδης | Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας
• Νεκτάριος Φαρμάκης | Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας: Κήρυξη Έναρξης Συνεδρίου
200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ • Νίκος Αλιάγας | Δημοσιογράφος - Ambassador Δήμου Μεσολογγίου*
11:55 – 12.25
«Δυτική Ελλάδα 2040- Το μέλλον του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα- Η θέση της στον παγκόσμιο χάρτη- Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης»
• Παν. Σακελλαρόπουλος | Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού
«Επανεξερευνώντας τη Δυτική Ελλάδα- Από προορισμός διέλευσης σε προορισμό επιλογής»
• Απόστολος Ραφαηλίδης | Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών
«30 χρόνια από σήμερα: γνώση και εκπαίδευση στον τουρισμό στην Ελλάδα» • Πέτρος Παπαπετρόπουλος | Επ. Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών
«Τουρισμός, μια επινοητική δραστηριότητα για μια επινοητική Περιφέρεια. Ανταγωνισμός και συνέργεια παραγωγικών δραστηριοτήτων»
12:30 - 13:00
Μεταφορές και Τουρισμός: Συνδεσιμότητα, προσβασιμότητα και ανάπτυξη προορισμών
• Σοφία Στάμου | Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Υποθέσεων, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
«Η Ολυμπία Οδός πέρα από τη μετακίνηση. Υποδομή με τουριστική αξία, που ενώνει εμπειρίες και πολιτισμό»
• Γιώργος Τσίρης | Μέλος Δ.Σ. ΟΛΠΑ
«Θαλάσσιες Συνδέσεις και Τουριστική Ανάπτυξη: Ο Καταλυτικός Ρόλος του Λιμένα Πατρών»
• Ελένη Παράσχη | Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών
«Αεροπορική Συνδεσιμότητα και Τουρισμός: Η Πάτρα ως Πύλη της Δυτικής Ελλάδας»
13:05 – 13:35
Storytelling στον τουρισμό: Η αισθητική του τόπου- Εικόνα, χώρος, αίσθηση, ως εργαλείο ανάπτυξης
• Μιχάλης Καμβύσης | Managing Director Coffee Island
«Χτίζοντας ιστορίες μέσα από το προϊόν- Πώς ένα προϊόν γίνεται εμπειρία προορισμού- Tοπική ταυτότητα και brand experience διεθνούς εμβέλειας στον τουρισμό»
• Γιώργος Σάρλης | Πολιτιστικός Διαχειριστής, Διεθνολόγος, Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων -Συνιδρυτής MOSAIC // CULTURE & CREATIVITY "ΜΑΡΚΑΤΟΠΟΣ - Μία πρωτοβουλία για την πολιτιστική και τουριστική ανάδειξη της γειτονιάς Μαρκάτο"
• Δημήτρης Φάκαλος | Fakalos Catering , De_Tales Elevated Rentals Δημιουργώντας αξέχαστες στιγμές- Η εμπειρία της φιλοξενίας μέσα από τα events- Ο ρόλος του catering στον σύγχρονο τουρισμό
• Αναστασία Γκαδόλου | Γενική Δ/ντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης "Ο Δρόμος προς τη Δύση: Από τον Όμηρο στο Θερβάντες". Η δυναμική των πολιτιστικών διαδρομών σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία ως εργαλείο βιώσιμου και δημιουργικού πολιτιστικού τουρισμού.
13:40 - 14:10
Εναλλακτικές τoυριστικές διαδρομές στη Δυτική Ελλάδα- Οινοτουρισμός και τουρισμός γεύσεων
• Άννη Ηλιοπούλου | Πρόεδρος Δ.Σ. Δέσμης Εκδοτική- Δημιουργός Βραβείων Γαστρονομίας «Χρυσοί Σκούφοι»
«Η γοητεία της γαστρονομίας – Το πιο δυνατό "χαρτί" για την ανάδειξη ενός ταξιδιωτικού προορισμού»
• Ανδρέας Καραπάνος | Chef Adjoint στο Lelouis XV (3 stars Michelin) * «Ο ρόλος της τοπικής κουζίνας και η δυναμική της ως μέσω έκφρασης της κουλτούρας μας»
• Γρηγόρης Φιλιππάτος | Κριτικός γαστρονομίας
«Από την κατανάλωση στην μνήμη και την ταυτότητα του τόπου. Ελληνική - τοπική κουζίνα. Το άγνωστο κρυφό όπλο του τουρισμού»
• Περικλής Μπαλτάς | Aντιπρόεδρος Δ.Σ Achaia Clauss-Πρόεδρος Ιστορικού Αρχείου Achaia Clauss
“Οινοτουρισμός και ταυτότητα τόπου -Από το αμπέλι στον επισκέπτη: η Achaia Clauss ως χώρος πολυεπίπεδης οινικής και πολιτισμικής εμπειρίας”
14:10 - 15:10
Lunch Break
15:10 – 15:30
Μικροί δήμοι, μεγάλες δυνατότητες στον τουρισμό- Αξιοποιώντας τη φύση ως τουριστικό πλεονέκτημα
• Θόδωρος Μπαρής | Δήμαρχος Ερυμάνθου
«Ο Δήμος Ερυμάνθου ως μοντέλο βιώσιμου ορεινού προορισμού: ταυτότητα, στρατηγική, προοπτική»
• Ελένη Χριστοδουλοπούλου | Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού Δήμου Ερυμάνθου
«Ερύμανθος: Ανακαλύπτοντας τον άγνωστο θησαυρό της Δυτικής Ελλάδας» • Όλγα Ματσάγκα | Μέλος οργανωτικής επιτροπής Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας «Agrexa»
«AgreXa: Ο διαχρονικός θεσμός που συνδέει την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό και τον τουρισμό»
15:35 – 16:00
Smart tourism: ΑΙ και τουρισμός- Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τριτογενή τομέα και βιώσιμες υποδομές -Η νέα εμπειρία ταξιδιού
• Ανδρέας Ανδριανόπουλος | Ιδρυτής Patras Broadband
Lesson learned - Ο σύγχρονος επισκέπτης μπορεί να συγχωρέσει ένα μικρό δωμάτιο… αλλά όχι κακό Wi-Fi
• Γιώργος Ευστρατιάδης | Founder & CEO Nooblabs AI
«Ψηφιακή Επιβίωση: Γιατί η απλή διεκπεραίωση ταξιδιών είναι καταδικασμένη λόγω AI»
• Μαρία Κωνστάντογλου | Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών
"Ο ρόλος των δεδομένων στην διακυβέρνηση του τουρισμού. Προς ένα μοντέλο βιώσιμου ανθεκτικού παράκτιου τουρισμού στην Ελλάδα και στις χώρες της Μεσογείου."
16:05 – 16:30
Hospitality: Το ξενοδοχείο του σήμερα και του αύριο-Smart hotels & smart experiences- Real estate, βραχυχρόνιες μισθώσεις- Η νέα οικονομία της φιλοξενίας • Ηλίας Μεντζελόπουλος | Πρόεδρος του Δ. Σ. «Ξενοδοχεία Μεντζελόπουλου Α.Ε.» / Ιδιοκτήτριας ξενοδοχείου «Αστήρ Πατρών»
«Από το chek in στο check out-Το αστικό ξενοδοχείο του αύριο- Νέες τάσεις στα city hotels- H ολιστική προσέγγιση του σύγχρονου επισκέπτη»
• Θάνος Δούρος | Operating Principal Keller Williams West
«Real Estate & Τουρισμός: Η Μετάβαση από την Απλή Ιδιοκτησία στη Στρατηγική Εκμετάλλευση Υψηλών Αποδόσεων»
• Ανδρέας Μοσχόπουλος | Property Consultant - AV Properties
«To Airbnb ως επιχείρηση- Στρατηγικές για μέγιστη απόδοση- Πώς δημιουργούμε αξία στα βραχυχρόνια μισθώματα στη Δυτική Ελλάδα»
16:35 – 17:05
Τουρισμός, οικονομία και αγορές: Τι αποδίδει στην πράξη και πού κατευθύνεται η ζήτηση
• Βασίλης Γκίζας | Δήμαρχος Ναυπάκτου
«Ναύπακτος: Από ισχυρός προορισμός σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης Αναβαθμίζοντας έναν ήδη επιτυχημένο προορισμό»
• Γιώργος Παππάς | Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος
«Ο τουρισμός ως μοχλός οικονομικής μεγέθυνσης- Επενδύσεις και ανάπτυξη στον κλάδο»
• Λαυρέντης Βασιλειάδης | Προϊστάμενος, Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης ΠΔΕ
«Πού κερδίζουμε και πού χάνουμε στις τουριστικές αγορές»
• Νικόλαος Θεοχάρης | Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών
«Η προοπτική διοργάνωσης Grand Prix F1 στην Ελλάδα: Οικονομικές και τουριστικές διαστάσεις»
17:10
Λήξη συνεδρίου
Παρουσίαση
Νατάσα Πατρινού | Δημοσιογράφος
Συντονισμός Ενοτήτων
Γιώτα Κοντογεωργοπούλου | Δημοσιογράφος
Πέπη Σπηλιωτοπούλου | Δημοσιογράφος
Flash Interview
Κωνσταντίνα Τσίχλα | Δημοσιογράφος
*Virtual
