Travel West Forum 2026: Η Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο του σύγχρονου τουρισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης

Έχοντας αναδειχθεί σε έναν δυναμικό θεσμό που συγκεντρώνει εκπροσώπους της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, της αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας, με κοινό στόχο τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, το Travel West Forum, επιστρέφει την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στις 10:00 το πρωί, στο Royal στην Πάτρα.

Το Travel West Forum 2026 φιλοδοξεί να αναδείξει τον ρόλο της Δυτικής Ελλάδας ως ανερχόμενο προορισμό εναλλακτικού τουρισμού υψηλής αξίας, εστιάζοντας σε σύγχρονες προσεγγίσεις βιωσιμότητας, στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.

Το συνέδριο διοργανώνεται από τo thebest.gr το μεγαλύτερο ενημερωτικό μέσο της Δυτικής Ελλάδας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στις εργασίες του συνεδρίου θα συμμετάσχουν σημαντικές προσωπικότητες από τον πολιτικό, αυτοδιοικητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο. Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ομιλητών συγκαταλέγονται ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, ο δημοσιογράφος - Ambassador Δήμου Μεσολογγίου, Νίκος Αλιάγας, ο Δημήτριος Μάντζος Βουλευτής Επικρατείας, Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής και προεδρεύων της «Νέας Αριστεράς», ο Διονύσης Τεμπονέρας Δικηγόρος, στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ. καθώς και δεκάδες άλλοι εκλεκτοί ομιλητές προσδίδοντας κύρος και βαρύτητα στις εργασίες του συνεδρίου.

Στόχοι του Συνεδρίου

Το Travel West Forum επιδιώκει να αποτελέσει μια ουσιαστική πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και συνεργασίας, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση της νέας τουριστικής ταυτότητας της Δυτικής Ελλάδας.

Στοχεύει:

στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Ελλάδας στον τουρισμό

στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, βιώσιμης και ενιαίας στρατηγικής ανάπτυξης

στην ενίσχυση της σύνδεσης του τουρισμού με την επιχειρηματικότητα και την οικονομία

στην παρουσίαση καλών πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων

στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου συνεργασίας μεταξύ φορέων και επαγγελματιών

Τις συνεδρίες συντονίζουν οι δημοσιογράφοι Γιώτα Κοντογεωργοπούλου και Πέπη Σπηλιωτοπούλου

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου