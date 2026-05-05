Το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα, δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά, λέει ο Τραμπ

Στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις που παραχώρησε από το Οβάλ Γραφείο, στο πλαίσιο συνάντησής του με μαθητές.

Μετά από περίπου δέκα λεπτά συζήτησης για τον αθλητισμό και τις εσωτερικές πολιτικές στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε ξαφνικά στο θέμα του πολέμου με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι έχει καταστρέψει ολοσχερώς στρατιωτικά το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

“Αυτοί [οι Ιρανοί] δεν τους αρέσει να παίζουν παιχνίδια μαζί μας. Δεν τους αρέσει καθόλου. Θα το δείτε όσο περνάει ο καιρός, θα το δείτε. Νομίζω ότι το έχετε ήδη δει. Στην ουσία, εξαφανίσαμε τον στρατό τους σε περίπου δύο εβδομάδες”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ σχολίασε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, λέγοντας τα εξής: “Αυτοί είναι άρρωστοι άνθρωποι, και δεν θα επιτρέψουμε στους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Η δύναμη ενός πυρηνικού όπλου είναι κάτι που δεν θέλω καν να συζητήσω. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Και τους έχουμε νικήσει βαριά”.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι πρέπει να κάνει το Ιράν για να σπάσει την κατάπαυση του πυρός.

“Λοιπόν, θα το μάθετε, γιατί θα σας ενημερώσω. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και ξέρουν τι να μην κάνουν, το πιο σημαντικό στην πραγματικότητα. Ξέρετε, έριξαν [με] μικρές βάρκες με σκοπευτές. Ξέρετε, τις βελάκια. Ξέρετε γιατί; Επειδή δεν έχουν πια βάρκες. Ο στόλος τους αποτελείται από, όπως τα λένε, μικρές βάρκες”, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει – κάτι που τώρα επιβεβαιώνει και ο Τραμπ. Ο πρόεδρος προσθέτει:

“Μπορώ να πω το εξής: Το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία. Αυτό που δεν μου αρέσει στο Ιράν είναι ότι θα μιλήσουν μαζί μου με τόσο μεγάλο σεβασμό, και μετά θα βγουν στην τηλεόραση και θα πουν: ‘Δεν μιλήσαμε με τον πρόεδρο. Δεν μιλήσαμε.’ Παίζουν παιχνίδια. Αλλά ας σας πω κάτι, θέλουν να κάνουν συμφωνία”.

Ενώ τα μικρά παιδιά παρέμεναν στο δωμάτιο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να καταστρέψει την οικονομία του Ιράν “επειδή θέλω να κερδίσω”.

Περισσότεροι δημοσιογράφοι ρωτούν τον Αμερικανό πρόεδρο για τον πόλεμο, με έναν από αυτούς να τον ρωτά για τις οικονομικές συνθήκες στο Ιράν.

“Ελπίζω να αποτύχει”, πριν αποκαλέσει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της χώρας “τεράστιες” και “υπέροχες” κυρώσεις.

“Το νόμισμά τους δεν αξίζει τίποτα. Ο πληθωρισμός τους είναι πιθανώς 150%… δεν πληρώνουν τους στρατιώτες τους. Δεν μπορούν να πληρώσουν τους στρατιώτες τους. Το χρήμα δεν αξίζει τίποτα”, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.