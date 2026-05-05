ΕΛ.ΑΣ.: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της σπείρας των «λογιστών»- Ανάμεσά τους και ένας Πατρινός

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Αρχές τα στοιχεία των επτά ατόμων που έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται ότι διέπρατταν τηλεφωνικές απάτες, προσποιούμενα τους λογιστές.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη με προκληθείσα ζημιά που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, διακεκριμένη κλοπή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και διακεκριμένη κατοχή πυροβόλου όπλου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα κέρδη τους υπολογίζονται σε πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Πώς δρούσε η σπείρα

Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας από 27 έως 38 ετών, συνελήφθησαν πριν από έναν μήνα μετά από αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αχαρνές, Αθήνα, Κόρινθο και Ηράκλειο Κρήτης.

Είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο σε οικισμό της Κορίνθου, από όπου καλούσαν ανυποψίαστους πολίτες προσποιούμενοι τους λογιστές. Επικαλούνταν κάποια επιτακτική ανάγκη υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή κάποια υποτιθέμενη επιδότηση, ή κάποιο δήθεν πρόστιμο και τους έπειθαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή, είτε να τους παραχωρήσουν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών ή καρτών.

Στη συνέχεια, άλλα μέλη της οργάνωσης μετέβαιναν είτε στα σπίτια των θυμάτων είτε σε κάποιο άλλο σημείο που τους υποδείκνυαν και έπαιρναν τα κλοπιμαία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχαν πολλαπλές «επιχειρησιακές» ομάδες που βρίσκονταν σε απευθείας επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμες να δράσουν σε όλη την ελληνική επικράτεια, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ κινούνταν με μισθωμένα οχήματα που άλλαζαν συνεχώς ή με οχήματα συγγενών τους, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Για τον ίδιο σκοπό, χρησιμοποιούσαν επίσης τηλεφωνικές συνδέσεις, που ανήκαν σε αχυρανθρώπους.