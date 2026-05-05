Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου στην Achaia Clauss

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, που για περισσότερα από 30 χρόνια διοργανώνει το Πολύεδρο του Κωστή Καπέλα και της Όλγας Νικολοπούλου.

Το Φεστιβάλ άρχισε στις 2 Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε ο Άντερσεν και γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, συνεχίστηκε με επισκέψεις σχολείων και καθημερινές δράσεις με θέματα από τα βιβλία στο Πολύεδρο και ολοκληρώθηκε με την Μεγάλη Γιορτή στον παραμυθένιο χώρο της Achaia Clauss την περασμένη Κυριακή 3 Μαΐου.

Μαζί με τα παιδιά βρέθηκαν οι καλεσμένοι συγγραφείς Σοφία Μαντουβάλου, Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Μίνως Ευσταθιάδης και οι συγγραφείς που ζουν στην Πάτρα, Άννα Δενδρινού, Ιωάννα Αραμπατζή, Έλενα Δαββέτα και η Σοφία Αναστασοπούλου, με το πρόσφατο βιβλίο της-διασκευή «Η λίμνη των κύκων». Μαζί τους και η συγγραφέας Φωτεινή Καραγρηγόρη, με το βιβλίο γονεικότητας «Τα λάθη που θα κάνεις», που μόλις κυκλοφόρησε, η οποία & συζήτησε με γονείς.

Συμμετείχαν επίσης με δράσεις οι εκπαιδευτικοί Λητώ Ηλιάννα Καπέλλα, με αφορμή το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας βιβλίου «Φύτεψε ιστορίες και ο κόσμος θα ανθίσει», η Βασιλική Ρεσβάνη και η Γεωργία Ζώντου- Κίκινα με μαθητές από το 23ο δημοτικό σχολείο. Συμμετείχαν στη διαδραστική αφήγηση με την Άννα Δενδρινού και η Γιώτα Λαμπρακάκη βοηθός των συγγραφέων στις περισσότερες δράσεις.

Παράλληλες δράσεις πραγματοποίησε το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην Πάτρα με την Διευθύντρια του, Γεωργία Πετροπούλου – Conan, την ποιήτρια Νίκη Κωνσταντοπούλου και τον σκιτσογράφο Γιώργο Μελισσαρόπουλο.

Διαδραστικές αφηγήσεις, παιχνίδια κίνησης, εκπαιδευτικές δράσεις, εικαστικά εργαστήρια, μουσικοθεατρική παράσταση, συζητήσεις με γονείς, γέμισαν το πρόγραμμα της Μεγάλης Γιορτής, ενώ παράλληλα υπήρχε έκθεση παιδικού και εφηβικού βιβλίου.

Σχόλια των συμμετεχόντων:

Σοφία Μαντουβάλου: «Βλέποντας την τεράστια προσέλευση παιδιών και γονιών, στο Φεστιβάλ του Παιδικού και Εφηβικού βιβλίου που οργανώνει το Πολύεδρο, σκέφτηκα πόσο σταθερή αξία για το βιβλίο είναι το Πολύεδρο στην Πάτρα.

Θυμάμαι την πρώτη παρουσία μου στο Φεστιβάλ του 1998, στα Ψηλά Αλώνια, με την δράση το «Πάπλωμα της γης», ενώ ακολούθησαν πολλές άλλες μετά στο χώρο της Αχάια Κλάους, με τελευταία τη φετινή, το «Φουστάνι της γης». Μία δράση για τη διαπολιτισμική συνύπαρξη βασισμένη στο βιβλίο μου το «Φουστάνι με τις πεταλούδες». Κάθε χρόνο Όλγα, Κωστής και Λητώ, δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά αγαπημένους τους συγγραφείς και αξιόλογους συντοπίτες συγγραφείς.»

Γεωργία Πετροπούλου – Conan «Μια εξαιρετική γιορτή στον προαύλιο χώρο της Αχαΐα Κλάους! Την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην Πάτρα, είχε την χαρά να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου που διοργάνωσε το Πολύεδρο. Το προσωπικό του Γαλλικού Ινστιτούτου, είχε ετοιμάσει δραστηριότητες για τα παιδιά που σχετίζονταν με την χρήση του βιβλίου, παραμυθιών, κόμικς, παιδικών ιστοριών κ.λ.π. Οι μικροί μας φίλοι μυήθηκαν στην γαλλική γλώσσα μέσω παιχνιδιών που είχαμε προβλέψει κάτω από τους ήχους γαλλικής παιδικής μουσικής. Ο σκιτσογράφος Γιώργος Μελισσαρόπουλος ήταν μέλος της ομάδας μας και ζωγράφισε για τα παιδιά. Ήταν μια θαυμάσια εμπειρία για όλους μας και ανταμειφθήκαμε με πολλά χαμόγελα από τα παιδιά και τους γονείς τους φυσικά! Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο στους διοργανωτές του Φεστιβάλ, Κώστα και Όλγα Καπέλα!»

Σοφία Αναστασοπούλου: «Μια ευχάριστη, ανάλαφρη, χαρούμενη γιορτή! Με εντυπωσίασε πόσο φυσικά συμμετείχαν τα παιδιά σε όλες τις δράσεις, γεγονός που δείχνει πόσο σημαντικό είναι να τους δίνουμε ευκαιρίες και ερεθίσματα για αναγνώσεις και συμμετοχή σε δραστηριότητες».

Άννα Δενδρινού: «Το Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου που τόσα χρόνια συμμετέχω με χαρά! Το Φεστιβάλ για το βιβλίο που αγαπάμε, για το βιβλίο που ανήκει σε όλους μας !»

Βαγγέλης Ηλιόπουλος: «Αγαπημένο Φεστιβάλ του Πολύεδρου στην Αχάια Κλάους. Έβρεξε μολυβάκια και η βροχή μας περίμενε να τελειώσουμε για να αρχίσει».