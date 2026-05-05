Πάτρα: Φιλολογικό Βραδινό με θέμα "Ο Λεωνίδας της Μολδοβλαχίας Γεωργάκης Ολύμπιος"

Η Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος & η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» προσκαλούν το κοινό στο Φιλολογικό Βραδινό της ερχόμενης Δευτέρας 11 Μαΐου 2026 και ώρα 7.00 μ.μ στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» στην οδό Κορίνθου 241 πλησίον της Κολοκοτρώνη.

Έχει προσκληθεί να μιλήσει ο Ιστορικός -Συγγραφέας-Δημοσιογράφος Θεόδωρος Λάμπρος θέμα: "Ο Λεωνίδας της Μολδοβλαχίας Γεωργάκης Ολύμπιος".

Την εκδήλωση θα προλογίσει και θα συντονίσει ο πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης, νομικός, συγγραφέας.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

*Ο Γεωργάκης Ολύμπιος (1772-1821) ήταν Θεσσαλός αρματολός, Φιλικός, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, από τους πιο άξιους συνεργάτες του Αλεξάνδρου Υψηλάντη κατά τον Αγώνα στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.