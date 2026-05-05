Πάτρα: Συνεχίζεται η τοποθέτηση νέων φωτιστικών σε πλατείες

Οι εργαζόμενοι του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου συνεχίζουν την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σε πλατείες και παραλιακές οδούς της Πάτρας και των κοινοτήτων της.

Συγκεκριμένα, με νέα φωτιστικά φωτίζονται πλέον η πλατεία Παπαφλέσσα, η παραλιακή του Ακταίου, η πλατεία Κυδωνιάτη στην περιοχή Παπάκου κάτω από το Γηροκομείο και η πλατεία στο Κοτρώνι.

Ο νέος φωτισμός, αλλάζει αισθητικά την όψη των περιοχών όπου τοποθετείται, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στο επόμενο διάστημα, νέα φωτιστικά θα τοποθετηθούν σε πλατείες της Καλλιθέας, της Ηρώων Πολυτεχνείου και στην παραλιακή της Ποσειδώνος.

Τα νέα φωτιστικά είναι ίδιας αρχιτεκτονικής με λαμπτήρες νέου τύπου Led. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα φωτισμού και ταυτόχρονα μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας.

Παράλληλα το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού προχωρά σε εργασίες συντήρησης των παλαιών στύλων δημοτικού φωτισμού, όπου διαπιστώνονται φθορές από το χρόνο (οξειδώσεις κλπ).