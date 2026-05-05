Πάτρα: Με λαμπρότητα η ιερά πανήγυρη στο Ναό Αγίας Ειρήνης Ριγανοκάμπου

Τη μνήμη της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Ειρήνης τιμά κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου η εκκλησία μας και στην Πάτρα επίκεντρο του εορτασμού είναι ο φερώνυμος Ιερός Ναός στον Ριγανόκαμπο όπου μάλιστα από τον Οκτώβριο του 2002 φυλάσσεται και η Τιμία Κάρα της Αγίας Ειρήνης που επιστράφηκε από την την Γαλλική Ιερά Μονή «Hautecombe».

Ο φετινός λαμπρός εορτασμός ξεκίνησε την Δευτέρα 4-5 στις 11 το πρωί με την έξοδο της εικόνας της Αγίας Ειρήνης οπότε & ξεκίνησε το ιερό προσκύνημα από τους πιστούς.

Το απόγευμα της Δευτέρας στις 18.30 τελέστηκε ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μετ' αρτοκλασίας όπου προεξήρχε και μίλησε ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης π. Ανδρέας Θεοδωράτος από το ναό Αγ. Γεωργίου Μιντιλογλίου.

Το πρωί της Τρίτης 5 Μαΐου 2026 τελέστηκε η πανηγυρική Αρχιερατική Θεία λειτουργία επί τη εορτή και μνήμη της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Το απόγευμα της Τρίτης 5/5 στις 18.30 τελείται εσπερινός και ιερά παράκληση στην Αγία Ειρήνη και σύμφωνα με το πρόγραμμα θα ακολουθήσει λιτάνευση της εικόνας και της Τιμίας Κάρας της Αγίας Ειρήνης στους δρόμους γύρω από το ναό. Στις ιερές ακολουθίες προεξάρχει ο αρχιμανδρίτης π. Αρτέμιος Αργυρόπουλος, πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Πατρών.

Το βράδυ της Τρίτης στις 22.00 με μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα τελεστεί & μικρά ιερά αγρυπνία.

Το γενικό πρόσταγμα & οργάνωση του φετινού εορατσμού είχε ο αρχιμανδρίτης π. Ειρηναίος Σωτηρόπουλος, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγ. Ειρήνης.

Οι φωτ. είναι από τη σελίδα στο facebook του Ναού.