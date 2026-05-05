Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αίγιο: Αποφυλακίζεται με όρους ο 46χρονος που πυροβόλησε ανηλίκους

Αίγιο: Αποφυλακίζεται με όρους ο 46χρονο...

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών έκανε δεκτή την αίτηση αποφυλάκισης – Αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος τεσσάρων ανηλίκων

Δεκτή έγινε η αίτηση αποφυλάκισης που είχε καταθέσει πριν από λίγες ημέρες ο 46χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον τραυματισμό τεσσάρων ανηλίκων με πυροβολισμούς στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος στο Αίγιο.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε την άρση της προσωρινής του κράτησης, επιβάλλοντάς του περιοριστικούς όρους. Ο κατηγορούμενος είχε προφυλακιστεί μετά την απολογία του, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας για το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.

Ο 46χρονος εμφανίστηκε ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη, ενώ η απόφαση για την αποφυλάκισή του εκδόθηκε σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου 2026.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Νεαροί από 15 έως 18 ετών με κουκούλες, κάνουν άνω κάτω το Νέο Σούλι

Πάτρα - Μπλε Κέδρος: "Στα σκαριά" πεντάστερη ξενοδοχειακή μονάδα στα Αραχωβίτικα

Πάτρα: Τελικά, κολυμπάμε άφοβα ή όχι μετά και τα λύματα;- Από τα Βραχνέικα μέχρι και το Δημορηγόπουλο η επιβάρυνση

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αίγιο Πυροβολισμοί Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιγιάλεια
Ειδήσεις
Κοινωνία
[" \u0391\u03af\u03b3\u03b9\u03bf","\u03a0\u03c5\u03c1\u03bf\u03b2\u03bf\u03bb\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03af ","\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0391\u03b9\u03b3\u03b9\u03ac\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1"]
830002
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις