Αίγιο: Αποφυλακίζεται με όρους ο 46χρονος που πυροβόλησε ανηλίκους

Δεκτή έγινε η αίτηση αποφυλάκισης που είχε καταθέσει πριν από λίγες ημέρες ο 46χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον τραυματισμό τεσσάρων ανηλίκων με πυροβολισμούς στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος στο Αίγιο.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε την άρση της προσωρινής του κράτησης, επιβάλλοντάς του περιοριστικούς όρους. Ο κατηγορούμενος είχε προφυλακιστεί μετά την απολογία του, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας για το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.

Ο 46χρονος εμφανίστηκε ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη, ενώ η απόφαση για την αποφυλάκισή του εκδόθηκε σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου 2026.