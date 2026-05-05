Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών

Προσκύνημα στον περικαλλή Ναό του Αποστόλου Ανδρέου, όπου φυλάσσονται η Τιμία Κάρα και ο Σταυρός του μαρτυρίου του Πρωτοκλήτου, πραγματοποίησε την Τρίτη 5.5.2026, ο Πρωτεπιστάτης, Αβραάμ Μοναχός Λαυριώτης & τα Μέλη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους.

Τους Ἁγιορείτες Πατέρες υποδέχθηκε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος και προέστη τῆς Δοξολογίας, ἐπί τῇ ἐλεύσει τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος καί τούς προσεφώνησε μέ λόγους, ἀγάπης καί τιμῆς καί προσέφερε ἱερά Εἰκόνα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί διάφορα ἀναμνηστικά στούς ἐξ Ἁγίου Ὂρους Πατέρας.

Ο Πρωτεπιστάτης π. Ἀβραάμ Λαυριώτης, ἀντιφώνησε μέ λόγους ἀπό καρδίας, εὐχαρίστησε γιά τήν ὑποδοχή καί φιλοξενία καί προσέφερε στόν σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, ἀντίγραφον τῆς ἐφεστίου Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Ὂρους, τῆς Παναγίας «Ἂξιον Ἐστί», ὡς καί μία ὃμοια γιά τόν Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Οἱ ἐξ Ἁγίου Ὂρους Πατέρες, προσκύνησαν τήν Ἁγία Κάρα, τόν Σταυρό τοῦ Μαρτυρίου στο νέο Ιερό Ναό καί τόν Τάφο τοῦ Πρωτοκλήτου στον παλαιό Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου καί ξεναγήθηκαν ἀπό τόν σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, τόσο στόν μεγάλο Ἱερό Ναό, ὃσον καί στόν παλαιό λεγόμενο Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Τό προσκύνημα τοῦ Πρωτεπιστάτου καί τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μονῶν στήν Ἱερά Κοινότητα, πραγματοποιήθηκε στό πλαίσιο τοῦ προγράμματος τῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι μετέφεραν στήν Ἱερά Πόλη τοῦ Μεσολογγίου τήν πανσεβάσμια Ἐφέστιον Εἰκόνα τῆς Παναγίας «Ἂξιον Ἐστί», ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἡρωική Έξοδο τοῦ Μεσολογγίου.