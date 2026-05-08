Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10-5-2026

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜ. ΣΤΑΜΙΡΗ
ΕΤΩΝ 88
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΑ ΣΤΑΜΙΡΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΔΗΜ. ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 77
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΙΑΣ ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Με την συμπλήρωση 40 ημερών απο την κοίμηση της πολυαγαπημένης μας συζύγου,μητέρας,γιαγιάς,αδελφής & θείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΝΑΚΟΥ
ΕΤΩΝ 67
Σας προσκαλούμε να προσευχηθείτε μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της στην Θεία Λειτουργία και το Ιερό Μνημόσυνο που θα τελέσουμε τo Σάββατο 9 Μαίου 2026 απο ώρα 7 π.μ. έως 9 π.μ.στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου & Ελένης Αρόης Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Σπύρος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Γκόλφω & Γιάννης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Γεώργιος, Αικατερίνη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :
Εφροσύνη χήρα Ιωάν.Τελώνη, Παρασκευή & Κώστας Κορομπίλης, Βασιλική & Σωτήριος Μαράτος, Ευθυμία χήρα Νικ. Ρίζου, Σωτήριος & Κων/να Νάκου, Σπυριδούλα & Γιάννης Γατσής.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 9-5-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡ. ΔΕΛΗ
ΕΤΩΝ 89
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΡΓΥΡΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΛΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΤΖΟΥΛΟΥΧΑ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΔΕΛΗ & ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΛΗ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΗΡΩ & ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 9-5-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Σαραβαλίου (Νεκροταφείο), Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (χήρας) ΗΛ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ
ΕΤΩΝ 86
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΗΛΙΑΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 - 5 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔ. ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(ΜΑΡΑΦΕΛΙΑ)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΡΕΤΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΕΛΕΝΗ, ΚΩΣΤΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΗ, ΚΩΝ/ΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ χήρα ΑΠΟΣΤ. ΜΑΡΚΟΥ
(ΕΤΩΝ 95)
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΛΙΜΗΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ & ΡΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΡΚΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ.
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 9-5-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Γλαύκου Πατρών (Οβρυάς), Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (χήρας) ΝΙΚ. ΜΠΕΤΣΗ
ΕΤΩΝ 85
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΣΠΥΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΤΣΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ & ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΜΠΕΤΣΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΤΣΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΕΤΣΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΝΤΩΝ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΠΕΤΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΧΑΡΑ ΜΠΕΤΣΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΤΣΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΝΑ, ΜΕΛΙΝΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 MAΪOY 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΒ. ΠΑΠΑΔΗ
ΕΤΩΝ 77
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΔΗΣ & ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ,
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΤΑ,
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗ & PAUL MARSTON
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΠΑΝΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΙΤΗΣ,
ΑΘΗΝΑ ΧΗΡ. ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΕΛΕΝΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΛΕΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ,
ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΛΛΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ χήρας ΗΛΙΑ
ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΗΛΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΧΡ. ΑΡΝΙΑΚΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΡΕΤΗΣ ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΟΥΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 63
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΡΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-05-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΣΠ. ΜΠΡΑΤΤΗ
ΕΤΩΝ 50
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 - 5 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
(ή ΜΠΕΗ)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΔΗΜΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/5/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΓΚΑΔΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
(ΓΕΡΜΑΝΟΣ)
ΕΤΩΝ 79
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/5/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΒΙΔΟΒΑ), 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤ.
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ)
ΕΤΩΝ 89
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΘΕΩΝΗ & ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΑ & ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
----------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/5/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (χήρας) ΙΩΑΝ. ΛΑΔΟΒΡΕΧΗ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΓΟΥΡΑ) – ΕΤΩΝ 74
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/5/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ κ ΘΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 71
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ : ΑΡΕΤΗ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α :
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ κ ΑΜΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΣ κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΑΪΤΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ χήρα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ
Τ. 2610 361.555, Κ. 6979140091, Κ. 6975730357.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10-5-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Ψαθοπύργου, 3/ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΜΑΡΙΑΣ (χήρας) ΓΕΩΡΓ. TEPEZH
ΕΤΩΝ 95
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΡΕΖΗΣ & ΜΠΕΣΣΥ ΦΟΥΚΑ, ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΕΖΗ & ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΡΕΓΓΙΝΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10-5-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Παραλίας Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡ.
ΚΑΠΡΑΛΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟ ΝΑΤ - ΕΤΩΝ 77
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ- ΚΑΠΡΑΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ & ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΩΝΗ ΚΑΠΡΑΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΠΡΑΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10-5-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΗΡΑΚΛΗ ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 72
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10-5-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού, θείου & παππού
ΒΛΑΣΙΟΥ ΦΩΤ.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ- ΕΤΩΝ 86
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΛΟΥΚΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10-5-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΝΔΡΕΑ ΣΠΥΡ. ΑΡΓΥΡΗ
ΕΤΩΝ 80
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : MAPIA
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΡΟΔΗ & ΒΑΣΙΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ & ΑΙΜΙΛΙΑ,
ΣΟΦΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΓΙΟΒΑΝΑ (χήρα) ΓΕΡ. ΒΑΝΔΩΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΕΜΠΕ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 MAΪOY 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟY ΚΥΡ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 85
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΛΕΥΚΟΘΕΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΛΕΥΚΟΘΕΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΦΩΤΗΣ, ΝΑΤΑΛΙΑ, ΜΕΛΙΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ,
ΜΙΧΑΛΗΣ & ΖΩΗ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ,
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΚΩΝ. ΜΑΜΑΤΣΙΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΚΛΑΜΠΑΝΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΜΑΡΙΑ ΜΑΜΑΤΣΙΑ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΙΑΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΛΥΡΑ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡ. ΣΠΥΡ. ΚΛΑΜΠΑΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΤΙΜΟΘΕΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/05/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟΥ) 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ (χήρας) ΓΕΩΡ. ΚΑΓΙΑΦΑ
(ΕΤΩΝ 91)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ & ΡΟΥΛΑ ΚΑΓΙΑΦΑ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΓΙΑΦΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 10-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 63
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 10-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟY Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 72
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
H ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΦΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ,
ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ,
ΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΤΖΗΛΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 10-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 78
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΠΕΤΟΥΣΗ,
ΕΥΤΥΧΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ,
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΑΝΤΑΖΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΕΥΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΒΛΑΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑΣ χήρας ΝΙΚ. ΛΙΒΑΝΗ
ΕΤΩΝ 95
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ,
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΙΕΡΕΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΓΑΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χήρα ΠΑΝ. ΑΓΑΘΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 10-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝ. ΠΕΤΤΑ
ΕΤΩΝ 80
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕΤΤΑ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕΤΤΑ,
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΠΟΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ. ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 78
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΝΑ
ΕΤΩΝ 71
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΗΛ. ΚΑΝΤΖΑΡΗ
ΕΤΩΝ 93
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΗΛΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΑΣΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ χήρας ΦΩΤ. ΠΗΤΤΑ
ΕΤΩΝ 89
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΗΤΤΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΗΤΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΗΤΤΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΗΤΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΝΗ ΤΡΙΓΚΑ, ΕΛΕΝΗ χήρα ΒΑΓΓ. ΤΡΙΓΚΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΩ ΤΡΙΓΚΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ χήρα ΠΑΝΤ. ΤΡΙΓΚΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 78
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΠΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ χήρα ΧΡ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΛΑΔΟΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝ. ΣΚΟΥΤΑ
ΕΤΩΝ 92
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΤΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΚΟΥΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΚΩΝ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΣΚΟΥΤΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ χήρας ΓΕΩΡΓ. ΒΕΤΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 82
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΠΗΛΙΟΣ ΒΕΤΟΥΛΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΑΝΑΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΣΤ. ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΡΑΒΟΚΕΦΑΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΡΑΒΟΚΕΦΑΛΟΥ, ΧΡΥΣΑ χήρα ΧΑΡ. ΚΟΤΣΥΦΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΟΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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