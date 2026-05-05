Ο 55χρονος ηθοποιός Ethan Hawke στους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους για το 2026

To καινούριο τεύχος του Αμερικανικού περιοδικού Time (27 Απριλίου 2026) έχει το καθιερωμένο και πάντα ενδιαφέρον αφιέρωμα του στους 100 πιο σημαντικούς & επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο, αυτή τη φορά για το τρέχον έτος 2026 και ανάμεσα τους στην κατηγορία Icons, είναι ο 55χρονος Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας Ethan Hawke-Ίθαν Χοκ, ο οποίος ήταν φέτος υποψήφιος για το βραβείο Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου για το φιλμ "Blue Moon" σε σκηνοθεσία του Richard Linklater.

Το κείμενο για τον αγαπητό Ίθαν Χοκ στο περιοδικό Time που κυκλοφορεί με 4 διαφορετικά εξώφυλλα, έγραψε η 62χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός Λόρα Λίνει, η οποία έπαιξε το 2023 στο βιογραφικό δράμα "Wildcat" μαζί με την Maya Hawke, κόρη του Ίθαν Χοκ. Το συγκεκριμένο φιλμ που είχε κάνει πρεμιέρα στο 50ο Telluride Film Festival τον Σεπτέμβριο 2023 είχε σκηνοθετήσει ο Ethan Hawke.

“Για τον Ethan Hawke το να είναι καλλιτέχνης πρώτα απ’ όλα σημαίνει εσωτερική ανάγκη & λειτούργημα και κατά δεύτερον είναι επάγγελμα”, γράφει χαρακτηριστικά η Λόρα Λίνει προσθέτοντας πως «ο Ίθαν Χοκ καθοδηγεί τα πράγματα με μία αθεράπευτη περιέργεια, μία σεμνότητα και με πολλή αγάπη. Ο τρόπος που λειτουργεί δείχνει έναν άνθρωπο αναζωογονημένο, σαν ένα μικρό παιδί που το πρωί της ημέρας των Χριστουγέννων λαχταρά να ανοίξει τα δώρα του. Έτσι κι αυτός λαχταρά να ανακαλύψει τί η τέχνη τον έχει διδάξει».

Στα επιδραστικά πρόσωπα της χρονιάς σύμφωνα με το Time είναι & η 47χρονη ηθοποιός Ζόε Σαλντάνα - Zoe Saldaña (βραβείο Όσκαρ καλύτερου β' γυναικείου ρόλου το 2025 για το ιδιαίτερο φιλμ "Emilia Pérez" του Ζακ Οντιάρ που είχε παιχθεί & στην Πάτρα στο Πάνθεον). Με σημαντικούς ρόλους σε franchises όπως το ‘Avatar’ και το ‘Guardians of the Galaxy’, η Σαλντάνα έχει γίνει η ηθοποιός ταινιών με τις μεγαλύτερες εισπράξεις στην ιστορία του κινηματογράφου, αναφέρει το Time, ένα ρεκόρ που μοιάζει απίστευτο & στην ίδια.

Η λίστα να προσθέσουμε τέλος πως περιλαμβάνει και την Nikki Glaser, τον "iconic" σχεδιαστή μόδας Ραλφ Λόρεν στη στήλη "Τιτάνες", τους ηθοποιούς Μπένίτσιο Ντελ Τόρο, Βάγκνερ Μόουρα του φιλμ "Μυστικός Πράκτορας" (ήταν φέτος υποψήφιος για Όσκαρ α' ανδρικού), Κέιτ Χάντσον, τον 70χρονο Αμερικανικής καταγωγής Πάπα (ο Λέων ΙΔ'), τον 36χρονο τραγουδιστή της κάντρι από τη Βόρεια Καρολίνα, Λουκ Κομπς - Luke Combs, τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ, κ.α.

