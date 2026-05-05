Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ο Τραμπ έρχεται στην Ελλάδα μέσα τους επόμενες μήνες - Τον Ιούλιο η επίσκεψη του Πιτ Χέγκσεθ

AP Photo/Mark Schiefelbein

AP Photo/Mark Schiefelbein

Οι Αμερικανοί θα βρεθούν στην Αθήνα προτού μεταβούν στην Τουρκία για την έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου

Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, όπως ανέφερε η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ενώ παράλληλα ενημέρωσε ότι εντός του 2026 θα πραγματοποιηθεί και η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χέγκσεθ μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθούν στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε η κα Γκίλφοϊλ μιλώντας με δημοσιογράφους της ΕΡΤ κατά την επίσκεψή της στο Ραδιομέγαρο της Μεσογείων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενδέχεται να είναι κοινή η επίσκεψη Τραμπ και Χέγκσεθ κατά τη μετάβασή τους στην Τουρκία.

 Η επίσκεψη αναμένεται να συμπέσει με τον εορτασμό των 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία.

 


 
 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Νεαροί από 15 έως 18 ετών με κουκούλες, κάνουν άνω κάτω το Νέο Σούλι

Πάτρα - Μπλε Κέδρος: "Στα σκαριά" πεντάστερη ξενοδοχειακή μονάδα στα Αραχωβίτικα

Πάτρα: Τελικά, κολυμπάμε άφοβα ή όχι μετά και τα λύματα;- Από τα Βραχνέικα μέχρι και το Δημορηγόπουλο η επιβάρυνση

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ντόναλντ Τραμπ
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039d\u03c4\u03cc\u03bd\u03b1\u03bb\u03bd\u03c4 \u03a4\u03c1\u03b1\u03bc\u03c0"]
829996
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις