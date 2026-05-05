Ο Τραμπ έρχεται στην Ελλάδα μέσα τους επόμενες μήνες - Τον Ιούλιο η επίσκεψη του Πιτ Χέγκσεθ

Οι Αμερικανοί θα βρεθούν στην Αθήνα προτού μεταβούν στην Τουρκία για την έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου
Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, όπως ανέφερε η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ενώ παράλληλα ενημέρωσε ότι εντός του 2026 θα πραγματοποιηθεί και η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Χέγκσεθ μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθούν στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε η κα Γκίλφοϊλ μιλώντας με δημοσιογράφους της ΕΡΤ κατά την επίσκεψή της στο Ραδιομέγαρο της Μεσογείων.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενδέχεται να είναι κοινή η επίσκεψη Τραμπ και Χέγκσεθ κατά τη μετάβασή τους στην Τουρκία.
Η επίσκεψη αναμένεται να συμπέσει με τον εορτασμό των 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία.
