Επτά μετάλλια το FIGHT CLUB PATRAS

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του συλλόγου μας στο Α’ Πανελλήνιο Κύπελλο Τάε κβον ντο, σε όλες τις κατηγορίες, καθώς και στο KIDS FESTIVAL το οποίο πραγματοποιήθηκε στο αγωνιστικό τριήμερο 1–3 Μαΐου στην Παιανία.

Το FIGHT CLUB PATRAS έδωσε δυναμικό «παρών» με τη συμμετοχή 12 αθλητών και αθλητριών, οι οποίοι αγωνίστηκαν επάξια για την ομάδα μας, κερδίζοντας δυνατούς και σημαντικούς αγώνες επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης και έντονο μαχητικό πνεύμα.



Η συστηματική προετοιμασία, η αφοσίωση για το άθλημα αποτυπώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο στα αγωνιστικά τερέν, χαρίζοντας στον σύλλογό μας συνολικά επτά 7 μετάλλια με δώδεκα 12 μόλις συμμετοχές.



Οι αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν κατακτώντας μετάλλια είναι οι εξής:



Χρυσά Μετάλλια



Ανδρέας Κοντογεωργακόπουλος

Ελεάνα Κοντογεωργακοπούλου

Μαρία Ανδρουτσοπούλου

Χριστίνα Ανδρουτσοπούλου



Ασημένιο Μετάλλιο



Δημήτρης Κωτσόπουλος



Χάλκινα Μετάλλια



Βασιλική Μητροκόντη

Άγγελος Μπάτζης



Συγχαρητήρια πολλά και στους μικρούς αθλητές μας Κωτσόπουλο Βασίλη και Δρόσο Διονύση που έλαβαν συμμετοχή για πρώτη φορά και κατάφεραν να κερδίσουν 3 αγώνες.



Στο πλευρό των αθλητών βρέθηκε, όπως πάντα, ο έμπειρος προπονητής του συλλόγου, Μιχάλης Κωτσόπουλος ο οποίος με συνέπεια, και αδιάκοπη καθοδήγηση στήριξε την αγωνιστική τους προσπάθεια καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις επιτυχίες της ομάδας!



Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν καρπό μεγάλης προσπάθειας, πειθαρχίας και συνεχούς εξέλιξης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική πορεία του συλλόγου σε μεγάλες διοργανώσεις