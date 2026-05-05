14η Ποδηλατική Βόλτα Πανεπιστημίου Πάτρας: Ξεκινάμε!

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πατρών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού, τη σύμπραξη της Επιτροπής Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, τους υποστηρικτές της δράσης και την οργανωτική επιμέλεια του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, διοργανώνει για μία ακόμα χρονιά τη 14η Ποδηλατική βόλτα 2026 με τίτλο «Πάμε με Ποδήλατο».

Η Ποδηλατοδρομία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, ώρα 12:00 το μεσημέρι. Η Εκκίνηση θα γίνει εμπρός από το κτίριο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών με χαιρετισμό από τις Πρυτανικές Αρχές και τους λοιπούς υποστηρικτές και ο Τερματισμός θα διεξαχθεί στην πλατεία Γεωργίου με χαιρετισμούς από όλους όσους θεσμικά υποστήριξαν τη δράση και με πολλές εκπλήξεις όπως κληρώσεις, κεράσματα, κ.λπ.

Κατά τις προεγγραφές και εγγραφές στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής θα διατεθούν δωρεάν t-shirts στις πρώτες 300 δηλώσεις συμμετοχής καθώς και θα υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν δανεισμού 50 ποδηλάτων σε φοιτητές και φοιτήτριες που δεν διαθέτουν ποδήλατα, από τη γραμματεία της διοργάνωσης την ημέρα της δράσης.

Κατά τον Τερματισμό θα συνεχιστούν οι εκπλήξεις μεταξύ των οποίων θα γίνουν κληρώσεις 2 ποδηλάτων, 20 ποδηλατικών κρανών (παιδικά και ενηλίκων) και 10 αξεσουάρ ποδηλάτων στους/στις συμμετέχοντες/σες!!!

Το σύνθημα της ποδηλατοδρομίας είναι: «ΠΟΔΗΛΑΤΟ, ΑΣΚΗΣΗ, ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ».

Οι προεγγραφές/εγγραφές από τις 5/5/2026 είναι ήδη ανοικτές και δωρεάν για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες καθώς και για όλο το προσωπικό και τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητα. Επίσης μπορούν να προεγγράφονται/εγγράφονται δωρεάν και πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Οι προεγγραφές και οι εγγραφές θα συνεχιστούν την ημέρα των αγώνων, με ευθύνη του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, στο χώρο της εκκίνησης από τις 10:00 το πρωί της ίδιας ημέρας ως και την ώρα της εκκίνησης, παραλαμβάνοντας δωρεάν οι συμμετέχοντες/σες τη μπλούζα τους με ταυτοποίηση (φοιτητική ταυτότητα, αστυνομική ταυτότητα, κ.λπ.).

Στην ποδηλατοδρομία συμμετέχουν η Φοιτητική Ομάδα υποστήριξης δράσεων ενημέρωσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών "Will you…marrow me", με περίπτερο ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των εγγραφών και με αγώνες δρόμου στην Πανεπιστημιούπολη πριν την εκκίνηση, με περίπτερο στον Τερματισμό αλλά και συμμετέχοντας με πολλά από τα μέλη τους στην Ποδηλατική Βόλτα.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, εκτός από το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο βρίσκεται διαχρονικά κοντά στη Φοιτητική Μέριμνα και στην κοινωνία των Πατρών γενικότερα, με πολλές δράσεις όπως και η φετινή 14η Ποδηλατική Βόλτα 2026. Όπως αναφέρουν η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, αναπληρώτρια. καθηγήτρια κα Ελένη Αλμπάνη - Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών και ο κ. Άρης Αγγελόπουλος Συντονιστής του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Πατρών, η αξιοποίηση του ποδηλάτου προβάλλει και καλλιεργεί μια σύγχρονη κουλτούρα βιώσιμων και εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην καθημερινή ζωή. Η ενίσχυση αυτής της αντίληψης αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Φοιτητικής Μέριμνας και του Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το ποδήλατο συνιστά ένα προσιτό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο μέσο μεταφοράς, με χαμηλές απαιτήσεις λειτουργικού κόστους και μηδενικές εκπομπές ρύπων, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει ενεργά στη διατήρηση της υγείας και της σωματικής ευεξίας των συμμετεχόντων.

Η 14η Ποδηλατική Βόλτα εκτός από το Πανεπιστήμιο Πατρών υποστηρίζεται από τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες Ferry Center Γ. Τελώνης, τον Ποδηλατικό Όμιλο Πατρών, τον Ερυθρό Σταυρό, το Δήμο Πάτρας, την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δ. Πελοποννήσου-ΕΡΔΥΠ, την Τροχαία Πατρών και τα Ζαχαροπλαστεία ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ.

Πληροφορίες καθημερινά στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, τηλ.: 2610997755

Προεγγραφές (ενεργοποιημένη από 5/5/2026 ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής):

https://gym.upatras.gr/forma-dorean-eggrafis-stin-14-podilatiki