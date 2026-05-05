Ηράκλειο: Νέο σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι - Σε κρίσιμη κατάσταση 40χρονος

Σε σοβαρή κατάσταση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας βρίσκεται ένας 40χρονος που ενεπλάκη σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, ένας 40χρονος αλλοδαπός που ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.
Το ατύχημα σημειώθηκε, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (2/5) σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου και ο 40χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχοντας υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.
Αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, ο 40χρονος κρίθηκε απαραίτητο να εισαχθεί στη ΜΕΘ, όπου σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Κώστα Δανδουλάκη, νοσηλεύεται μέχρι και αυτή την ώρα.
