Οι αεροπορικές «κόβουν» 2 εκατ. θέσεις από τις πτήσεις του Μαΐου λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων

Το τεταμένο σκηνικό στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία οδηγούν τις αεροπορικές εταιρείες να κόβουν από τις πτήσεις τους τον Μάιο εκατομμύρια θέσεις επιβατών.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium, που επικαλούνται οι Financial Times, η κρίση στην τροφοδοσία καυσίμων έχει ήδη οδηγήσει στην απώλεια περίπου 2 εκατομμυρίων θέσεων από τα προγράμματα πτήσεων του Μαΐου. Ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων θέσεων μειώθηκε από 132 σε 130 εκατομμύρια μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, ενώ έχουν καταγραφεί περίπου 12.000 ακυρώσεις πτήσεων.

Η κρίση πυροδοτήθηκε από τη ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων αεροσκαφών, που έχει σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, η οποία οδήγησε σε αλυσιδωτές αντιδράσεις στις ενεργειακές αγορές και έφερε τον πλανήτη αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην Ιστορία.

Καθοριστικός παράγοντας ήταν η απόφαση της Τεχεράνης να μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγική θαλάσσια δίοδο από την οποία διερχόταν περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Η διακοπή αυτής της ροής έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην προσφορά καυσίμων.

Όπως σημειώνει η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA), η μέση τιμή των καυσίμων αεροσκαφών έφτασε τα 181 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 1% μέσα σε μία εβδομάδα, μετά από μήνες έντονων διακυμάνσεων.

Ακυρώσεις, μικρότερα αεροσκάφη και «μαχαίρι» στις πτήσεις

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει σε μαζικές περικοπές δρομολογίων, είτε ακυρώνοντας πτήσεις είτε αντικαθιστώντας μεγάλα αεροσκάφη με μικρότερα για εξοικονόμηση καυσίμων.

Εταιρείες, όπως η Lufthansa, έχουν προχωρήσει στις μεγαλύτερες περικοπές με περίπου 20.000 πτήσεις να αφαιρούνται από τον προγραμματισμό έως τον Οκτώβριο. Αντίστοιχα, η Air France-KLM και άλλοι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς έχουν μειώσει σημαντικά τη χωρητικότητά τους.

Στην Ασία, η Air China περιόρισε εσωτερικά δρομολόγια, ενώ στη Βόρεια Αμερική η Spirit Airlines έχει ήδη αναστείλει τη λειτουργία της, σε ένα σκηνικό που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην κρίση των καυσίμων.

Η Κομισιόν προειδοποιεί αεροπορικές εταιρείες και κράτη-μέλη να προετοιμαστούν για όλα τα σενάρια.

«Ουδείς γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση. Το πιο αποτελεσματικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε για όλα τα ενδεχόμενα», δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Άννα-Κάισα Ιτκόνεν.

Η Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες εντός της εβδομάδας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν κανόνες για την εξοικονόμηση καυσίμων, τα δικαιώματα επιβατών και τεχνικές προδιαγραφές καυσίμων.

Σημειώνεται ότι η Ευρώπη καλύπτει περίπου το 70% των αναγκών της σε καύσιμα αεροσκαφών μέσω διυλιστηρίων, ωστόσο το υπόλοιπο εξαρτάται από εισαγωγές, κυρίως από τη Μέση Ανατολή.

Οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη εξετάζουν μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Στη Βρετανία η κυβέρνηση έχει επιτρέψει στις αεροπορικές εταιρείες να συνδυάζουν επιβάτες από διαφορετικές πτήσεις σε λιγότερα αεροσκάφη, με στόχο τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων.

O πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει προειδοποιήσει ότι οι Βρετανοί ίσως χρειαστεί να επανεξετάσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια για το καλοκαίρι, αν και η κυβέρνησή του τονίζει πως δεν συντρέχει λόγος πανικού προς το παρόν.