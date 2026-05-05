Δίωξη για βαρύτατα αδικήματα κατά του 28χρονου διανομέα για τις επιθέσεις σε περαστικούς

Ποινική δίωξη για μια σειρά από αδικήματα ασκήθηκε στον 28χρονο διανομέα, που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστους περαστικούς στις περιοχές της Κηφισιάς και της Ν. Ερυθραίας
Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα βρίσκεται ο 28χρονος διανομέας, που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστους περαστικούς στις περιοχές της Κηφισιάς και της Ν. Ερυθραίας.
Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις εξής πράξεις:
- βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα)
- επικίνδυνη σωματική βλάβη
- επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου
- οπλοφορία
- οπλοχρησία
- φθορά ξένης ιδιοκτησίας
Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.
