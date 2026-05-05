Δίωξη για βαρύτατα αδικήματα κατά του 28χρονου διανομέα για τις επιθέσεις σε περαστικούς

Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα βρίσκεται ο 28χρονος διανομέας, που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστους περαστικούς στις περιοχές της Κηφισιάς και της Ν. Ερυθραίας.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις εξής πράξεις:

βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα)

επικίνδυνη σωματική βλάβη

επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου

οπλοφορία

οπλοχρησία

φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.