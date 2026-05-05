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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 6 και την Πέμπτη 7-5-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΣΟΥΡΑ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΥΛΩΝ  (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ).

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΡΑ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΥΡΑ,

ΟΥΡΑΝΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας πατέρα, αδελφό, παππού & θείο   

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ

{ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ}

ΕΤΩΝ: 98

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 6-5-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Κάλφα Τριταίας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αναστάσιος & Αιμιλία Καλυβιώτη, Ηλίας & Μαρία Καλυβιώτη, Χριστούλα {χήρα} Κων. Ασημακόπουλου, Χάιδω {χήρα} Ιωάν. Καραλή, Ευαγγελία & Μιχάλης Βαγέτας, Δήμητρα & Χρύσανθος Κακκαβάς

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ   

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού & θείο   

ΑΝΑΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΕΤΩΝ: 96

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 6-5-2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στο Ανδρώνι Ηλείας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης & Θεώνη Ανάστου, Παναγιώτα & Βασίλειος Παπαντώνης

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ    

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα & παππού

ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΕΤΩΝ: 84

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 6-5-2026 και ώρα 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στου Παπαθωμά Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία & Δημήτριος Σκόντζος, Ανδρέας & Κυριακή Μπαντούνα, Νίκη Μπαντούνα

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: Αλίκη, Γεώργιος, Κωνσταντίνος, Νικόλαος, Γεωργία, Ιωάννα, Κωνσταντίνα, Χαρά, Γεώργιος, Κωνσταντίνος

ΤΟ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΩΤ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 52

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 5:30 Μ.Μ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΕΪΚΩΝ.

Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:

ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ & ΑΒΡΑΑΜ ΚΟΤΣΙΦΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ   ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 67

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΠΕΜΠΤΗ  7 – 5 – 2026  ΚΑΙ  ΩΡΑ  12 ΜΕΣ. ΑΠΟ  ΤΟΝ ΝΕΟ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΑ  ΠΑΤΡΩΝ. Η  ΤΑΦΗ  ΘΑ  ΓΙΝΕΙ  ΣΤΟ Β΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΥ  ΜΗΝΑ  ΛΕΥΚΑΣ

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ:

ΜΑΡΙΑ  ΡΩΠΑΙΤΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΒΑΛΙΑ  ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗ  &  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ,

ΘΟΔΩΡΗΣ  ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ  &  ΑΛΕΞΙΑ  ΚΑΒΒΑΔΑ

Η  ΕΓΓΟΝΗ: ΦΑΙΔΡΑ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΣΠΥΡΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ 

(ΝΤΟΜΟΚΑ) - ΕΤΩΝ 59 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΒΡΑΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΖΗ, ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΟΥΜΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ. 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Βάρδα: Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε σε αποθήκη

Πάτρα: 1η Ημερίδα με τίτλο: «Δωρεά Μυελού των Οστών: Από την Επιστήμη στον Αγώνα της Ζωής»

Κάνετε ποδήλατο κι... όπου βγει! Κάθε μέρα πέφτει κόσμος, ούτε ταμπέλα στο ύψος της Νόρμαν - Δείτε πώς είναι ο δρόμος - ΦΩΤΟ

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Πένθη
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