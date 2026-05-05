Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 6 και την Πέμπτη 7-5-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΣΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΥΛΩΝ (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ).
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΡΑ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΥΡΑ,
ΟΥΡΑΝΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας πατέρα, αδελφό, παππού & θείο
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ
{ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ}
ΕΤΩΝ: 98
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 6-5-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Κάλφα Τριταίας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αναστάσιος & Αιμιλία Καλυβιώτη, Ηλίας & Μαρία Καλυβιώτη, Χριστούλα {χήρα} Κων. Ασημακόπουλου, Χάιδω {χήρα} Ιωάν. Καραλή, Ευαγγελία & Μιχάλης Βαγέτας, Δήμητρα & Χρύσανθος Κακκαβάς
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού & θείο
ΑΝΑΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΕΤΩΝ: 96
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 6-5-2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στο Ανδρώνι Ηλείας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης & Θεώνη Ανάστου, Παναγιώτα & Βασίλειος Παπαντώνης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα & παππού
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΕΤΩΝ: 84
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 6-5-2026 και ώρα 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στου Παπαθωμά Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία & Δημήτριος Σκόντζος, Ανδρέας & Κυριακή Μπαντούνα, Νίκη Μπαντούνα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αλίκη, Γεώργιος, Κωνσταντίνος, Νικόλαος, Γεωργία, Ιωάννα, Κωνσταντίνα, Χαρά, Γεώργιος, Κωνσταντίνος
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΩΤ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 52
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 5:30 Μ.Μ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΕΪΚΩΝ.
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:
ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ & ΑΒΡΑΑΜ ΚΟΤΣΙΦΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 67
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 – 5 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:
ΜΑΡΙΑ ΡΩΠΑΙΤΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΒΑΛΙΑ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ,
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ & ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΒΒΑΔΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΦΑΙΔΡΑ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ
(ΝΤΟΜΟΚΑ) - ΕΤΩΝ 59
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΒΡΑΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΖΗ, ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΟΥΜΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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Βάρδα: Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε σε αποθήκη
Πάτρα: 1η Ημερίδα με τίτλο: «Δωρεά Μυελού των Οστών: Από την Επιστήμη στον Αγώνα της Ζωής»
Κάνετε ποδήλατο κι... όπου βγει! Κάθε μέρα πέφτει κόσμος, ούτε ταμπέλα στο ύψος της Νόρμαν - Δείτε πώς είναι ο δρόμος - ΦΩΤΟ
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