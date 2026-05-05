Βάρδα: Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε σε αποθήκη

Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε σε αποθήκη στην περιοχή της Βάρδας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, η σορός – που βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση, φέρεται να ανήκει σε αλλοδαπό εργάτη γης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει τον χώρο και συλλέγουν στοιχεία, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Παράλληλα, αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστή, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία και να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου του άνδρα.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.